Karar Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de! Ramazan Bayramı’nda köprü ve otoyollar ücretsiz





13/4/2023 TARİHLİ VE 7085 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KARAR

MADDE 1- (1) Ramazan Bayramı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla;



a) 20 Nisan 2023 Perşembe günü saat 00.00'dan (Çarşamba gününü Perşembe gününe bağlayan gece) başlayarak 24 Nisan 2023 Pazartesi günü saat 07.00'ye kadar, 8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Kanun kapsamında yapılan yap-işlet-devret projeleri hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüstünden yararlananlar,



b) 21 Nisan 2023 Cuma günü saat 00.00'dan (Perşembe gününü Cuma gününe bağlayan gece) başlayarak 23 Nisan 2023 Pazar günü saat 24.00'e kadar Marmaray, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu, Başkentray ve IZBAN seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden yararlananlar, 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hillanthıden muaftır.

MADDE 2- (1) Bu Karar yayan' tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Cumhurbaşkani yürütür.





