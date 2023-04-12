PKK tarafından katledilen şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın babasından 6'lı koalisyona sert tepki: HDP'nin emir eri olmuşlar

6'lı koalisyonun HDP ile ittifak yapmasına ve şehit yakınına küfreden İyi Partili Lütfü Türkkan'ın partisi tarafından yine aday gösterilmesine Gümüşhaneli şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın babası Hamit Yılmaz tepki gösterdi.
Hamit Yılmaz, "40 yıldır askerimizi, polisimizi ve vatandaşımızı, benim öğretmen evladımı öldüren PKK'lı teröristleri destekleyen HDP'nin, CHP ve İyi Parti'yle birlikte ittifak ortaklığı yapması yüreğimizi yakıyor. PKK'lı hainler, gencecik yavrumu kaçırdı, öldürdü. Köyümüze yavrumun cansız bedeni geldi. Oğlum toprakta yatıyor. Şehit yakınına küfreden, PKK ve HDP ile yol yürüyenler belli. Bizim onlarla ne yolumuz ne de işimiz olur" dedi.