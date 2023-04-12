PKK tarafından katledilen şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın babasından 6'lı koalisyona sert tepki: HDP'nin emir eri olmuşlar

HDP'NİN EMİR ERİ OLMUŞLAR

Acılı baba sözlerine şöyle devam etti:

Türk milleti her şeyin farkında." Acılı baba Yılmaz, "CHP ve İyi Parti, HDP'nin emir erleri olmuşlar. Oğlumu kaçıran ve şehit eden HDP ile ittifak kuran, devletimizi bölmek isteyenlere halkımız 14 Mayıs'ta cevap verecektir. Bunlara sadece yazıklar olsun diyorum. Askerimizi, polisimizi ve vatandaşımızı, benim öğretmen evladımı PKK öldürdü. PKK ve hainler ile yol yürüyenlerle işimiz ve yolumuz olmaz" dedi.