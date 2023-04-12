Millet İttifakı'nda liste karmaşası: 7'li koalisyon yine çatırdadı!

7'li koalisyon, yine çatırdadı. CHP ve İyi Parti, 14 Mayıs seçimleri için "kim olursa olsun, yeter ki muhalif olsun" kriteriyle adayları listelerine yazdı. CHP'nin FETÖ destekçileri, PKK sevicileri listeye alması, Atatürk'çü seçmeni çileden çıkardı. CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Enver Aysever, FETÖ ilişkili Yüksel Taşkın ve tartışmalı isim Tuncay Özkan üzerinden zehir zemberek ifadeler kullandı. "1. sırada Fetullah Gülen hayranı, 2. sırada karanlık Tuncay Özkan... İzmirliler kendisini jiletleyecek" diye isyan bayrağını açtı.