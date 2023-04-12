Millet İttifakı'nda liste karmaşası: 7'li koalisyon yine çatırdadı!

7'li koalisyon, yine çatırdadı. CHP ve İyi Parti, 14 Mayıs seçimleri için "kim olursa olsun, yeter ki muhalif olsun" kriteriyle adayları listelerine yazdı. CHP'nin FETÖ destekçileri, PKK sevicileri listeye alması, Atatürk'çü seçmeni çileden çıkardı. CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Enver Aysever, FETÖ ilişkili Yüksel Taşkın ve tartışmalı isim Tuncay Özkan üzerinden zehir zemberek ifadeler kullandı. "1. sırada Fetullah Gülen hayranı, 2. sırada karanlık Tuncay Özkan... İzmirliler kendisini jiletleyecek" diye isyan bayrağını açtı.
DEVA'dan Sadullah Ergin'in adaylığına Yılmaz Özdil, Uğur Dündar, Şaban Sevinç ve Mustafa Balbay da "Kabul etmiyoruz" diyerek isyan bayrağını açtı. İyi Parti de FETÖ elebaşı Fetullah Gülen için 'Allah dostu' ifadelerini kullanan Avukat İrfan Sönmez'i Elazığ'da listenin 1. Sırasına yazdı. Bu tercih, büyük tepki topladı.
'İYİ'CE KOPTULAR
İYİ Parti listelerindeki alicengiz oyunu ise ağızları açık bıraktı. Birçok ildeki temayül yoklamaları hile ve usulsüzlükle anıldı. İYİ Parti Şanlıurfa İl Başkanlığı'ndan istifa eden, Fedai Çakmaklı, "Listelerde ciddi paralar döndü" ifadesini kullandı. Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya İYİ Parti'den ayrıldı. Konya'da 5. sırada listeye yazılan Süleyman Şenol da partisini bıraktı.