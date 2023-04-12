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    • 12.04.2023 21:50
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    • 12.04.2023 21:50
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    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: "İstanbul Finans Merkezi'nin açılışını 17 Nisan'da yapacağız"

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve Ak Parti İstanbul 1.Bölge 1.Sıra Milletvekili Adayı Murat Kurum, Ataşehir ziyaretinde konuştu. Kurum, “Fikirtepe’de ayın 17’sinde ilk konutların anahtarını Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan verecek. Bölgenin istihdamına ve üretimine katkı sağlayacak finans merkezimizin açılışını da ayın 17’sinde Fikirtepe ile  aynı gün yapıyoruz" dedi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    İFM’nin açılışını 17 Nisan’da yapacağız

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve Ak Parti İstanbul 1.Bölge 1.Sıra Milletvekili Adayı Murat Kurum, Ataşehir'de ziyaretlerde bulundu. Ak Parti Ataşehir İlçe Başkanlığı'nda partililerle bir araya gelen Kurum daha sonra Sultan Alpaslan Camii'ne giderek cami cemaatiyle sohbet etti. Yenisahra Mahallesi ve Barbaros Mahallesi sakinleriyle bir araya gelen Kurum, vatandaşlarla kentsel dönüşümle ilgili sohbet etti.



    "İSTANBUL'UMUZU LİYAKATSİZLERİN İŞ BİLMEZLERİN ELİNE TERK ETMEYECEĞİZ"
    Yenisahra Mahallesi ve Barbaros Mahallesi sakinlerini kentsel dönüşüme davet eden Kurum, "Şu an İstanbul'umuzun 39 ilçesinde tam 93 bin konut dönüştürüyoruz. Hani birileri diyorlar ki seçim zamanı gelip; yüz binlerce konutu dönüştüreceğiz. İstanbul'un yeşilini arttıracağız. İstanbul'un mavisini arttıracağız. Biz onlara soruyoruz. Diyoruz ki, siz o dönemde, 'On binlerce konut dönüştüreceğizö dediniz. 100 bin konutun dönüşümünü yapacağız' dediniz. Neden yapmadınız? 'Yeşil alanları arttıracağız dediniz' Buna ilişkin hiçbir irade ortaya koymadınız. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar biz İstanbul'umuzu ehliyetsizlerin, liyakatsizlerin, iş bilmezlerin eline terk etmedik, terk etmeyeceğiz." dedi.

    "93 BİN KONUTUMUZUN DÖNÜŞÜMÜ SAHADA DEVAM ETMEKTEDİR"
    Bakan Kurum devamında, "Bunu altını çizerek ifade ediyorum. Onlar ne yaparsa yapsın. Biz milletimizle birlikte dönüşüm yapmaya devam edeceğiz, ki bugüne kadar 695 bin konutun dönüşümünü yapmışız. Şu an fiilen 93 bin konutumuzun dönüşümü sahada devam etmektedir. İnşallah bu iradeyi giderek daha da arttıracağız ve hep birlikte güzel İstanbul'umuzu, herkesin mutlu bir şekilde yaşayacağı İstanbul'umuzu inşa edecek adımlarımızı kararlı bir şekilde uygulamaya geçireceğiz" İfadelerini kullandı.

        "FİNANS MERKEZİMİZİN AÇILIŞINI DA FİKİRTEPE'YLE AYNI GÜN AYIN 17'SİNDE YAPIYORUZ"
        Bakan Kurum, "Aynı imar planı çerçevesinde bir Fikirtepe mevzusu var biliyorsunuz. Hemen ilerinizde, orada da 15 bin konutun dönüşümüne, şu an bakanlık olarak vatandaş mağdur olmasın diye biz girdik, yapıyoruz ve inşallah orada da ayın 17'sinde ilk konutlarının anahtarlarını Sayın Cumhurbaşkanımız verecek. Ardından da yeni konutlarımızı da inşallah söz verdiğimiz şekliyle yapmaya devam edeceğiz. Yine burada finans merkezimiz var. Hemen dibinizde Ataşehir'de, Ümraniye'de. Projesini ilk günden itibaren takip ettiğimiz ve bölgeye değer katacak, bölgenin istihdamına üretimine katkı sağlayacak, finans merkezimizin açılışını da ayın 17'sinde Fikirtepe'yle aynı gün yapıyoruz. İnşallah oranın da açılışını büyük bir coşkuyla yapacağız ve bölgenin kalkınması, İstanbul'un finans merkezi olması adına, burada çocuklarımızın istihdamı adına, geleceği adına bu adımı atmış olacağız" diye konuştu.

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