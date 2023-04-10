Kriz çok büyük! CHP listesinde tartışmalı isimler





Aday olamayan bazı aday adayları da buna tepki gösterdi. Özellikle önceki gece CHP Genel Merkezi'nin ışıkları, sabahlara kadar sönmedi. Parti Meclisi toplantısı peş peşe ertelendi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'nın öfkelenerek bağırdığı hatta kavgaya tutuştuğu iddia edildi. 5 kez ertelenen toplantı ise dün ancak saat 09.30'da başlayabildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN