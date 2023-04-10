Kriz çok büyük! CHP listesinde tartışmalı isimler

CHP, dün listesini YSK'ya teslim etti. Ancak, partideki kriz ve tartışmalar bitmedi. Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Deva Partisi ve Demokrat Parti'ye çok fazla kontenjan ayrılması, parti tabanını rahatsız etti. Hele Sadullah Ergin gibi bazı tartışmalı adayların listeye alınması, sinirleri iyice gerdi. 4 partinin adayları, özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir'den kesin seçilecek sıralardan listeye eklendi.
Aday olamayan bazı aday adayları da buna tepki gösterdi. Özellikle önceki gece CHP Genel Merkezi'nin ışıkları, sabahlara kadar sönmedi. Parti Meclisi toplantısı peş peşe ertelendi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'nın öfkelenerek bağırdığı hatta kavgaya tutuştuğu iddia edildi. 5 kez ertelenen toplantı ise dün ancak saat 09.30'da başlayabildi.