Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: İstanbul’dan aday olmak bir şereftir

"İSTANBUL'UN HER MAHALLESİNDE PROJEMİZ VAR"

İstanbul'dan milletvekili adayı olmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, "Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleri ile buradaki diğer kardeşlerimiz gibi, biz de İstanbul'dan aday olma şerefine eriştik. Bu bir şereftir, çünkü İstanbul'a hizmet etmek, medeniyetimize, tarihimize hizmettir; topyekûn insanlık âlemine hizmettir. Bu bakımdan; bizi İstanbul milletvekilliğine layık gören Cumhurbaşkanımıza ve teşkilatımıza şükranlarımı sunuyorum. Sevdalısı olduğumuz bu aziz şehirde yıllarca Emlak Konut ve TOKİ bünyesinde çalışmış bir kardeşinizim. O genç yaşlarımızdan bugüne, hamdolsun İstanbul'un birçok noktasındaki projelerde, yatırımlarda imzamız oldu. 5 yıllık bakanlık dönemimizde de İstanbul'umuz için gece gündüz demeden çalıştık. İstanbul'umuzun 39 ilçesinde olduk. 963 mahallesinde olduk. Esenler'den Ataşehir'e, Beykoz'dan Kâğıthane'ye, Üsküdar'dan Bağcılar'a kadar İstanbul'un her karışında muhakkak bir izimiz var. Her ilçesinde gayretimiz var; her mahallesinde projemiz var." dedi.