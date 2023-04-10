Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: İstanbul’dan aday olmak bir şereftir

"BİR YIL SONRA AFETZEDE KARDEŞLERİMİZ RAMAZANI YENİ YUVALARINDA GEÇİRECEK"

Deprem bölgesinde yapımına başlanan konutlara ilişkin de bilgi veren Bakan Kurum, "Bu yıl ramazan ayını; ülkemizi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremlerden dolayı buruk bir şekilde idrak ediyoruz. Bugün 11 şehrimizde ramazanı kendi yuvasında yaşayamayan yüzbinlerce kardeşimiz var. İnşallah bir yıl sonra afetzede kardeşlerimiz ramazanı yeni yuvalarında geçirecek. Bu kapsamda ilk etapta 319 bin yeni konutumuzu 1 yılda tamamlayacağız. Toplamda ise 650 bin yeni yuvamızı inşa ederek gönülleri ve şehirlerimizi ihya edeceğiz" şeklinde konuştu.

"HİÇ KİMSEYİ AYIRMADIK, HERKESİ KUCAKLADIK"

14 Mayıs seçimlerine 34 gün kala İstanbul'un en temel problemlerine odaklanacaklarını söyleyen Bakan Kurum, "Dar gününde, afet gününde milletimizin yanında olduk. Yara açanlardan değil yuva kuranlardan olduk. Zorlaştırmadık, kolaylaştırdık. Hiç kimseyi ayırmadık, herkesi kucakladık. Milleti, siyasetin merkezine aldık. Türkiye'yi zenginleştirdik. Eser siyasetinden asla vazgeçmedik, daima ürettik. Kapatma davaları açtılar yılmadık. 28 Şubatçıların, vesayetçilerin, e-muhtıralarından korkmadık. 17-25 Aralık kumpasıyla geldiler, yolumuzdan sapmadık" ifadelerini kullandı.