Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: İstanbul’dan aday olmak bir şereftir

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve AK Parti İstanbul 1.Bölge 1.Sıra Milletvekili Adayı Murat Kurum, Beykoz Kavacık'ta yer alan 1. Bölge Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) açılışına katıldı. Açılışta Bakan Kurum'un yanı sıra ilçe ve bölge SKM Başkanları, İstanbul ilçe belediye başkanları, milletvekili adayları ve çok sayıda parti temsilcisi de yer aldı.
"İSTANBUL'UN HER MAHALLESİNDE PROJEMİZ VAR"
İstanbul'dan milletvekili adayı olmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, "Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleri ile buradaki diğer kardeşlerimiz gibi, biz de İstanbul'dan aday olma şerefine eriştik. Bu bir şereftir, çünkü İstanbul'a hizmet etmek, medeniyetimize, tarihimize hizmettir; topyekûn insanlık âlemine hizmettir. Bu bakımdan; bizi İstanbul milletvekilliğine layık gören Cumhurbaşkanımıza ve teşkilatımıza şükranlarımı sunuyorum. Sevdalısı olduğumuz bu aziz şehirde yıllarca Emlak Konut ve TOKİ bünyesinde çalışmış bir kardeşinizim. O genç yaşlarımızdan bugüne, hamdolsun İstanbul'un birçok noktasındaki projelerde, yatırımlarda imzamız oldu. 5 yıllık bakanlık dönemimizde de İstanbul'umuz için gece gündüz demeden çalıştık. İstanbul'umuzun 39 ilçesinde olduk. 963 mahallesinde olduk. Esenler'den Ataşehir'e, Beykoz'dan Kâğıthane'ye, Üsküdar'dan Bağcılar'a kadar İstanbul'un her karışında muhakkak bir izimiz var. Her ilçesinde gayretimiz var; her mahallesinde projemiz var." dedi.
"BİR YIL SONRA AFETZEDE KARDEŞLERİMİZ RAMAZANI YENİ YUVALARINDA GEÇİRECEK"
Deprem bölgesinde yapımına başlanan konutlara ilişkin de bilgi veren Bakan Kurum, "Bu yıl ramazan ayını; ülkemizi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremlerden dolayı buruk bir şekilde idrak ediyoruz. Bugün 11 şehrimizde ramazanı kendi yuvasında yaşayamayan yüzbinlerce kardeşimiz var. İnşallah bir yıl sonra afetzede kardeşlerimiz ramazanı yeni yuvalarında geçirecek. Bu kapsamda ilk etapta 319 bin yeni konutumuzu 1 yılda tamamlayacağız. Toplamda ise 650 bin yeni yuvamızı inşa ederek gönülleri ve şehirlerimizi ihya edeceğiz" şeklinde konuştu.
"HİÇ KİMSEYİ AYIRMADIK, HERKESİ KUCAKLADIK"
14 Mayıs seçimlerine 34 gün kala İstanbul'un en temel problemlerine odaklanacaklarını söyleyen Bakan Kurum, "Dar gününde, afet gününde milletimizin yanında olduk. Yara açanlardan değil yuva kuranlardan olduk. Zorlaştırmadık, kolaylaştırdık. Hiç kimseyi ayırmadık, herkesi kucakladık. Milleti, siyasetin merkezine aldık. Türkiye'yi zenginleştirdik. Eser siyasetinden asla vazgeçmedik, daima ürettik. Kapatma davaları açtılar yılmadık. 28 Şubatçıların, vesayetçilerin, e-muhtıralarından korkmadık. 17-25 Aralık kumpasıyla geldiler, yolumuzdan sapmadık" ifadelerini kullandı.