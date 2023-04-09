AK Parti’de gençlik yine gözde oldu! AK Parti listelerinde gençler çoğunlukta!

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un listeleri, Yüksek Seçin Kurulu'na teslim etmesinin ardından gözler milletvekili adaylarına çevrildi.
"Siyasette gençlere yer vermek ustalığın şiarındandır." Sözlerinin sahibi Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki heyet, gençlik kolları başkanlığında yetişen bazı isimleri aday gösterdi.
AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan başta olmak üzere, birçok genç ismi seçilebilecek yerden aday olarak gösteren AK Parti, gençlere verdiği önemi bir kez daha kanıtladı.