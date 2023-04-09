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    • 09.04.2023 19:41
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    AK Parti’de gençlik yine gözde oldu! AK Parti listelerinde gençler çoğunlukta!

    AK Parti, 14 Mayıs’ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oluşturduğu adaylık listesinde gençlik kolları başkanlığında yetişen isimlerin çokluğu dikkati çekti.

    takvim.com.tr
    AK Parti’de gençlik yine gözde oldu!

    AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un listeleri, Yüksek Seçin Kurulu'na teslim etmesinin ardından gözler milletvekili adaylarına çevrildi.


    "Siyasette gençlere yer vermek ustalığın şiarındandır." Sözlerinin sahibi Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki heyet, gençlik kolları başkanlığında yetişen bazı isimleri aday gösterdi.

    AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan başta olmak üzere, birçok genç ismi seçilebilecek yerden aday olarak gösteren AK Parti, gençlere verdiği önemi bir kez daha kanıtladı.


        *O isimlerden bazıları şöyle;*

        Yusuf İbiş (Genel Merkez Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı) Yozgat adayı
        Furkan Ufuk Coşkun (Genel Merkez Gençlik Kolları Seçim İşleri Başkanı) Bingöl adayı
        Zehranur Aydemir (Genel Merkez Gençlik Kolları AR-GE ve Eğitim Başkanı) Ankara adayı
        Abdullah Korkmaz (Gençlik Kolları MKYK Üyesi) Gaziantep adayı
        Derya Çıraklı (Gençlik Kolları MKYK Üyesi) Eskişehir adayı
        Ethem Karahan (İl Gençlik Kolları Başkanı) Afyonkarahisar adayı
        Mustafa Yıldız (İl Gençlik Kolları Başkanı) Adana adayı
        Muhammed Çalağan (İl Gençlik Kolları Başkanı) Van adayı
        Emre Karaçizmeli (İl Gençlik Kolları Başkanı) Şanlıurfa adayı
        Mesut Bozatlı (İl Gençlik Kolları Başkanı) Gaziantep adayı
        Ahmed Mahsum Melikoğlu (İl Gençlik Kolları Başkanı) Diyarbakır adayı
        Gökberk Kocaaliler (İl Gençlik Kolları Başkanı) Erzurum adayı
        Ömer Faruk Temiztürk (İl Gençlik Kolları Başkanı) Bursa adayı
        Mücahit Yılmaz (İl Gençlik Kolları Başkanı) Samsun adayı
        Rahmi Can Şeşen (Genel Merkez Gençlik Kolları Komisyon Üyesi) Sakarya adayı
        Cansın Yılmaz Yaşar (İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı) Ankara adayı
        Abdurrahman Kikizade (İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı) Diyarbakır adayı
        Firdevs Aktürk (İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyesi) Mersin adayı

        EDİRNE, DÜZCE VE AĞRI'DA KADINLAR LİSTEBAŞI
        Öte yandan AK Partide kadın adaylar da ciddi bir artış yaşandı. Listelerde, 113 kadın milletvekili adayına yer verildi. AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Düzce'den birinci sıra adayı olurken, Edirne'de Fatma Aksal ile Ağrı'da Ruken Kilerci listebaşı oldu.
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        Haberler Güncel AK Parti’de gençlik yine gözde oldu! AK Parti listelerinde gençler çoğunlukta!
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