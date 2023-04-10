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    • 10.04.2023 18:34
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    AK PARTİ Konya Milletvekili adayları kimler? 2023 AK Parti Milletvekili adayları İSİM LİSTESİ! 28. dönem Konya'dan kimler aday oldu?

    AK Parti Konya milletvekili adayları belli oldu. Cumhur İttifakı çatısı altında yer alan AK Parti, milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na sundu. AK Parti aday listesine göre, listelerde yüzde 65 oranında bir değişim uygulanırken; 17 bakandan 15'i de listede yer aldı. Peki, AK Parti Konya Milletvekili adayları kimler...

    takvim.com.tr
    AK PARTİ Konya Milletvekili adayları kimler?

    AK Parti milletvekili adayları isim listesi açıklandı. Konya ili için adayların isim listesi merak edildi. İşte AK Parti Konya Milletvekili adayları...

    AK PARTİ KONYA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

    Konya 1. sıra - Tahir Akyürek

    Konya 2. sıra - Orhan Erdem

    Konya 3. sıra - Selman Özboyacı

    Konya 4. sıra - Meryem Göka

    Konya 5. sıra - Abdullah Ağralı

    Konya 6. sıra - Mehmet Baykan

    Konya 7. sıra - Ziya Altunyaldız

    Konya 8. sıra - Memur-Sen Konfederasyonu Genel Sekreteri Latif Selvi

    BAKANLAR ÜST SIRALARDAN ADAY

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Ankara 3. bölge 1. sıra

    Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Şanlıurfa 1. sıra,

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Osmaniye 1. sıra

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Ankara 2. bölge 1. sıra

    Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İstanbul 1. bölge 1. sıra

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Antalya 1. sıra

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Eskişehir 1. sıra

        Gençlik ve Spor Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu İzmir 1. bölge 1. sıra

        Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Mersin 1. sıra

        İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul 2. Bölge 1. sıra

        Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Ordu 1. sıra

        Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Kayseri 1. sıra

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Bursa 2. bölge 1. sıra

        Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Kahramanmaraş 1. sıra

        Ticaret Bakanı Mehmet Muş Samsun 1. sıra

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Trabzon 1. sıra

        GENEL BAŞKAN YARDIMCILARI

        Leyla Şahin Usta- Ankara 3. bölge 2. sıra

        Ömer İleri- Ankara 3. bölge 3. sıra

        Efkan Ala- Bursa 1. bölge 1. sıra

        Jülide Sarıeroğlu– Ankara 1. bölge 2. sıra

        Çiğdem Karaaaslan– Samsun 2. sıra

        Mustafa Şen-Trabzon 2. sıra

        Belgin Uygur– Balıkesir 2. sıra

        Ömer Çelik– Adana 1. sıra

        Erkan Kandemir– İstanbul 1. bölge 2. sıra
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        Haberler Güncel AK PARTİ Konya Milletvekili adayları kimler? 2023 AK Parti Milletvekili adayları İSİM LİSTESİ! 28. dönem Konya'dan kimler aday oldu?
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