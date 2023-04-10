AK PARTİ Konya Milletvekili adayları kimler? 2023 AK Parti Milletvekili adayları İSİM LİSTESİ! 28. dönem Konya'dan kimler aday oldu?

AK Parti milletvekili adayları isim listesi açıklandı. Konya ili için adayların isim listesi merak edildi. İşte AK Parti Konya Milletvekili adayları...
AK PARTİ KONYA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
Konya 1. sıra - Tahir Akyürek
Konya 2. sıra - Orhan Erdem
Konya 3. sıra - Selman Özboyacı
Konya 4. sıra - Meryem Göka
Konya 5. sıra - Abdullah Ağralı
Konya 6. sıra - Mehmet Baykan
Konya 7. sıra - Ziya Altunyaldız
Konya 8. sıra - Memur-Sen Konfederasyonu Genel Sekreteri Latif Selvi
BAKANLAR ÜST SIRALARDAN ADAY
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Ankara 3. bölge 1. sıra
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Şanlıurfa 1. sıra,
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Osmaniye 1. sıra
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Ankara 2. bölge 1. sıra
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İstanbul 1. bölge 1. sıra
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Antalya 1. sıra