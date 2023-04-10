Başkan Erdoğan muhalefeti bombaladı! Kılıçdaroğlu’na seccade göndermesi





İstismarlarla bu yollarda dolaşanlar, istismarla sağa sola savrulanlar bilmezler ki 14 Mayıs'ta gereken dersi benim milletim onlara verecektir.

Biz tüm ilçeleriyle İstanbul'u başka seviyoruz. Sordum emniyete, "Bugünkü bu törende katılım ne?" Aldığım cevap şu; "50 bin"... "Yürüyoruz, yürüyecek bu millet arkadan" diyorlar. Bay bay Kemal'in ne olduğunu biliyorsunuz. Bu kardeşiniz İstanbul'a Belediye Başkanı olduğu zaman çöp, çukur muydu? Bu İstanbul'u biz bu hale getirmedik mi?

Bu Bay Bay Kemal aday oldu biliyorsunuz? Kâğıthane'yi sorduklarında Kağıttepe dedi. Şimdi ne yaptılar, 6'lı masa dediler, 7'li masa dediler hala anlaşamadılar. Biz milletimizden aldığımız güçle eğitimde, sağlıkta, adalette, emniyette, ulaşımda tarımda, dış politikada dünyaya mesajımızı verdik mi? Ülkemiz için verdiğimiz samimi mücadeleye 85 milyonun tamamı şahittir. Bizim tek gündemimiz var, ülkemize yeni eserler kazandırmak. Bizim amacımız dün ve bugün İstanbul'u yeni yatırımlarla buluşturmaktır.

7 OYUNCULU KUMAR MASASI

Başkan Erdoğan, "Biliyorsunuz 7 oyunculu bir kumar masası var. Onların gündeminde sadece kavga, didişme, altlarına birer kırmızı plakalı araç çekme derdi var" diyerek muhalefeti eleştirdi.