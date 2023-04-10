Başkan Erdoğan muhalefeti bombaladı! Kılıçdaroğlu’na seccade göndermesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Pendik'te toplu açılış töreninde konuştu:
Deprem bölgesinde en yakın zamanda da konutları bitirerek hak edenlere teslim etmenin gayreti içerisinde olduğumuzu ifade etmek istiyorum.
Afetle mücadele eden vatandaşlarımızla birlikte, Filistinli kardeşlerimize de dua ediyoruz. Kıbleyi bilmeyenler tabi ki seccadeye ayakkabıyla basar. Bunlara asıl kıblenin neresi olduğunu 14 Mayıs'ta siz bildireceksiniz.
İstismarlarla bu yollarda dolaşanlar, istismarla sağa sola savrulanlar bilmezler ki 14 Mayıs'ta gereken dersi benim milletim onlara verecektir.
Biz tüm ilçeleriyle İstanbul'u başka seviyoruz. Sordum emniyete, "Bugünkü bu törende katılım ne?" Aldığım cevap şu; "50 bin"... "Yürüyoruz, yürüyecek bu millet arkadan" diyorlar. Bay bay Kemal'in ne olduğunu biliyorsunuz. Bu kardeşiniz İstanbul'a Belediye Başkanı olduğu zaman çöp, çukur muydu? Bu İstanbul'u biz bu hale getirmedik mi?
Bu Bay Bay Kemal aday oldu biliyorsunuz? Kâğıthane'yi sorduklarında Kağıttepe dedi. Şimdi ne yaptılar, 6'lı masa dediler, 7'li masa dediler hala anlaşamadılar. Biz milletimizden aldığımız güçle eğitimde, sağlıkta, adalette, emniyette, ulaşımda tarımda, dış politikada dünyaya mesajımızı verdik mi? Ülkemiz için verdiğimiz samimi mücadeleye 85 milyonun tamamı şahittir. Bizim tek gündemimiz var, ülkemize yeni eserler kazandırmak. Bizim amacımız dün ve bugün İstanbul'u yeni yatırımlarla buluşturmaktır.
7 OYUNCULU KUMAR MASASI
Başkan Erdoğan, "Biliyorsunuz 7 oyunculu bir kumar masası var. Onların gündeminde sadece kavga, didişme, altlarına birer kırmızı plakalı araç çekme derdi var" diyerek muhalefeti eleştirdi.