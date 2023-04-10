En idealist kadro: AK Parti milletvekili adayları kesinleşti!





EN GENÇ VEKİL ADAYI

İstanbul 3. bölge 9. sıradan aday gösterilen 73 yaşındaki Şamil Ayrım'ın en yaşlı vekil adayı olduğu öğrenildi. İzmir 1. Bölge 10. sıra adayı 18 yaşındaki Nisa Alptekin'in ise TBMM'nin en genç vekili olacağı belirtildi.