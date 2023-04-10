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    • 10.04.2023 18:10
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    AK PARTİ GAZİANTEP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI! 28. dönem AK PARTİ Milletvekili adayları İSİM LİSTESİ! AK Parti Gaziantep adayları kimler?

    AK Parti milletvekili adaylarının belli oldu. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında AK Parti Gaziantep Milletvekili adayları yer aldı. Yüksek Seçim Kurulu'na sundu. AK Parti'nin kesinleşen aday listesine göre, 17 bakandan 15'i listede yer aldı. Peki, Ak Parti Gaziantep Milletvekili adayları kimler? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Ak Parti Gaziantep Milletvekili adayları!

    Türkiye seçimlere doğru giderken bugün partilerin milletvekili adayları belli oldu. AK Parti'nin isimleri de netleşti. Gaziantep halkı şimdi illerindeki isimler araştırıyor.

    AK PARTİ GAZİANTEP MİLLETVEKİLİ ADAYI LİSTESİ

    Gaziantep 1. Sıra - Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül

    Gaziantep 2. Sıra - Mehmet Eyüp Özkeçeci

    Gaziantep 3. Sıra - Ali Şahin

    Gaziantep 4. Sıra - Derya Bakbak

    Gaziantep 5. Sıra - Mesut Bozatlı

    Gaziantep 6. Sıra - Şehzade Demir

    BAKANLAR ÜST SIRALARDAN ADAY

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Ankara 3. bölge 1. sıra

    Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Şanlıurfa 1. sıra,

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Osmaniye 1. sıra

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Ankara 2. bölge 1. sıra

    Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İstanbul 1. bölge 1. sıra

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Antalya 1. sıra

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Eskişehir 1. sıra

    Gençlik ve Spor Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu İzmir 1. bölge 1. sıra

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Mersin 1. sıra

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul 2. Bölge 1. sıra

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Ordu 1. sıra

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Kayseri 1. sıra

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Bursa 2. bölge 1. sıra

    Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Kahramanmaraş 1. sıra

    Ticaret Bakanı Mehmet Muş Samsun 1. sıra

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Trabzon 1. sıra

        GENEL BAŞKAN YARDIMCILARI

        Leyla Şahin Usta- Ankara 3. bölge 2. sıra
        Ömer İleri- Ankara 3. bölge 3. sıra
        Efkan Ala- Bursa 1. bölge 1. sıra
        Jülide Sarıeroğlu– Ankara 1. bölge 2. sıra
        Çiğdem Karaaaslan– Samsun 2. sıra
        Mustafa Şen-Trabzon 2. sıra
        Belgin Uygur– Balıkesir 2. sıra
        Ömer Çelik– Adana 1. sıra
        Erkan Kandemir– İstanbul 1. bölge 2. sıra

        DİKKAT ÇEKEN İSİMLER

        Osman Gökçek-Ankara 2. bölge 5. sıra (Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in oğlu)

        Tuğrul Türkeş-Ankara 1. bölge 1. sıra

        Doç. Dr. Resul Kurt (Sosyal Hizmetler uzmanı) Adıyaman 1. sıra

        Eski bakanlardan Faruk Çelik- Artvin 1. sıra

        İsmail Ok-Balıkesir 1. sıra (İYİ Parti'den AK Parti'ye geçmişti)

        Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül-Gaziantep 1. sıra

        Hulki Cevizoğlu (Gazeteci-yazar-Akademisyen) - İstanbul 1. bölge 6. sıra

        Umut Arman Sonay (Milli yüzücü) İstanbul 1. bölge

        Cerrah Halit Yerebakan-İstanbul 2. bölge

        Sevan Sıvacıoğlu-İstanbul 2. bölge

        Yücel Arzen (Sanatçı-Müzisyen) - İstanbul 3. bölge

        Şebnem Bursalı (Gazeteci)-İzmir 1. bölge 3. sıra

        Mehmet Ali Çelebi-İzmir 1. bölge 4. sıra

        Prof. Dr. Mehmet Şahin (Siyaset bilimcisi-TV yorumcusu)- Kahramanmaraş 5. sıra

        Sadettin Hülagü (Rektör) - Kocaeli 1. sıra

        Bahadır Yenişehirlioğlu (Oyuncu) - Manisa 1. sıra

        Doç. Dr. Mehmet Umut Tuncer-Aydın 5. sıra (Türkücü Mahmut Tuncer'in oğlu)
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        Emlak konut
        Haberler Güncel AK PARTİ GAZİANTEP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI! 28. dönem AK PARTİ Milletvekili adayları İSİM LİSTESİ! AK Parti Gaziantep adayları kimler?
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