AK PARTİ GAZİANTEP MİLLETVEKİLİ ADAYLARI! 28. dönem AK PARTİ Milletvekili adayları İSİM LİSTESİ! AK Parti Gaziantep adayları kimler?

Türkiye seçimlere doğru giderken bugün partilerin milletvekili adayları belli oldu. AK Parti'nin isimleri de netleşti. Gaziantep halkı şimdi illerindeki isimler araştırıyor.
AK PARTİ GAZİANTEP MİLLETVEKİLİ ADAYI LİSTESİ
Gaziantep 1. Sıra - Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
Gaziantep 2. Sıra - Mehmet Eyüp Özkeçeci
Gaziantep 3. Sıra - Ali Şahin
Gaziantep 4. Sıra - Derya Bakbak
Gaziantep 5. Sıra - Mesut Bozatlı
Gaziantep 6. Sıra - Şehzade Demir
BAKANLAR ÜST SIRALARDAN ADAY
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Ankara 3. bölge 1. sıra
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Şanlıurfa 1. sıra,
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Osmaniye 1. sıra
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Ankara 2. bölge 1. sıra
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum İstanbul 1. bölge 1. sıra
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Antalya 1. sıra
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Eskişehir 1. sıra
Gençlik ve Spor Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu İzmir 1. bölge 1. sıra
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Mersin 1. sıra
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İstanbul 2. Bölge 1. sıra
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Ordu 1. sıra
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Kayseri 1. sıra
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Bursa 2. bölge 1. sıra
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci Kahramanmaraş 1. sıra
Ticaret Bakanı Mehmet Muş Samsun 1. sıra
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Trabzon 1. sıra