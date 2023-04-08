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    Enerji üssü Türkiye: Avrupa medyası Türkiye’nin enerjide büyük oynadığını yazdı

    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ankara’ya geldi. Başkan Erdoğan, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın’la bir zirve gerçekleştirdi. Görüşmelerde, enerjide güç haline gelmemizi sağlayacak detaylar öne çıktı.

    Enerji üssü Türkiye

    Dünya enerji krizleriyle karşı karşıya kalırken, Başkan Erdoğan'ın yürüttüğü diplomasi sayesinde böyle bir sorunla tanışılmadı. Şimdi enerjide yeni bir döneme geçiliyor. Rusya Dışişleri Bakan Sergey Lavrov, bu konuyla ilgili Ankara'ya geldi. Önce Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın'la bir görüşme gerçekleştiren Sergey Lavrov, ardından mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile Beştepe'de bir araya geldi. Son olarak da Başkan Erdoğan, Lavrov'u kabul etti. İşte görüşmelerin detayları:



    Akkuyu Nükleer Santrali: Bu santralin inşası Türkiye'nin enerji güvenliğini zirveye çıkaracak. Bu bağlamda 27 Nisan'da santralin birinci bloğuna artık nükleer enerjiyi sevk edilecek.



    Enerji merkezi: Türkiye'de bir gaz merkezi kurulacak. Rus enerji kaynaklarını dünya pazarına sevk etmek üzere bir merkez artık Türkiye olacak. Başkan Erdoğan ile Rus lider Putin'in geçen yıl yaptıkları anlaşma için artık pürüz kalmadı.



        Suriye: Uzun süredir yaşanan sorunların çözümü için Türkiye- Suriye-Rusya ortak masada görüşmelere başladı. Lavrov'un ziyaretinde de bu konunun daha da hızlandırılması için etkin adımların atılması kararlaştırıldı.

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