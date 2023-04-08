Enerji üssü Türkiye: Avrupa medyası Türkiye’nin enerjide büyük oynadığını yazdı

Dünya enerji krizleriyle karşı karşıya kalırken, Başkan Erdoğan'ın yürüttüğü diplomasi sayesinde böyle bir sorunla tanışılmadı. Şimdi enerjide yeni bir döneme geçiliyor. Rusya Dışişleri Bakan Sergey Lavrov, bu konuyla ilgili Ankara'ya geldi. Önce Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın'la bir görüşme gerçekleştiren Sergey Lavrov, ardından mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile Beştepe'de bir araya geldi. Son olarak da Başkan Erdoğan, Lavrov'u kabul etti. İşte görüşmelerin detayları: