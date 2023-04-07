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    • 08.04.2023 01:51
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    Taksim Camii'ne ''Mescid-i Aksa'ya selam olsun'' mahyası asıldı

    İsrail'in Gazze'ye başlattığı kalleş saldırı ve Mescid-i Aksa'daki kutsal değerleri ayaklar altına alan eylemleri sonrası İslam dünyası ayağa kalktı. Ankara'dan Tel Aviv'e peşi sıra sert tepkiler geldi. Mescid-i Aksa'da İsrail zulmüne uğrayan Filistinli Müslümanlara, Taksim Camiİi'ne asılan mahya ile de destek verildi. Camii mahyasına, "Mescid-i Aksa'ya selam olsun" yazıldı.

    takvim.com.tr
    Taksim’de ’’Mescid-i Aksa’ya selam olsun’’ mahyası

    Yine Ramazan ayı, yine İsrail zulmü... Siyonist yönetim, abluka altındaki Gazze'yi ve Lübnan'ı ateş altına aldı. Sivil yerleşim yerlerini bombaladı. Mescid-i Aksa'daki kutsal değerler de ayaklar altına alındı.

    Gelişme üzerine İslam alemi ayağa kalktı. Açıklamalar ve tepkiler peşi sıra geldi. Ankara'dan da saldırgan İsrail yönetimini lanetledi.

    TÜRKİYE'DEN PEŞ PEŞE SERT TEPKİLER
    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına ilişkin, "İsrail'in bu saldırılarını şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. İsrail yönetimi, bölgedeki kaosu daha da artırmaktan başka bir işe yaramayacak bu saldırıları derhal durdurmalıdır" dedi.



    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik İsrail'in saldırılarına tepki gösterdi. Çelik yaptığı açıklamada, "İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Netanyahu yönetimi, şiddeti artıran tehlikeli bir saldırganlık içerisindedir. Uluslararası toplum, tüm bölgeyi ateşe atan bu tehlikeli saldırganlığa karşı net bir tutum almalıdır." ifadelerini kullandı.




    AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısına tepki gösterdi.

    YİNE RAMAZAN YİNE İSRAİL TERÖRÜ
    Kurtulmuş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Kuşatma, ambargo ve abluka altındaki Gazze yine bir ramazan günü İsrail'in devlet terörünün hedefi oluyor, bir avuç mazlum Filistinli, Siyonist katiller tarafından bombalanıyor." ifadesini kullandı.

    İslam dünyası başta olmak üzere uluslararası camianın bu insanlık suçuna sadece seyirci kaldığını belirten Kurtulmuş, "Yeter! Kınamanın ötesinde terör devleti İsrail derhal durdurulmalıdır." görüşünü paylaştı.

    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İsrail'in Gazze'ye yönelik hukuk ve ahlak dışı saldırılarını lanetliyoruz" diyerek, "İsrail hükümeti günlerdir kasten sürdürdüğü şiddet siyasetine derhal son vermelidir. Filistin halkının yanındayız. Filistinli kardeşlerimize desteğimiz devam edecek. Bu zulüm elbet bitecek!" ifadelerini kullandı.

    TBMM Başkanı Şentop da Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Her Ramazan ayında olduğu gibi yine İsrail savaş uçakları Gazze'yi bombalıyor. İsrail'in bu insanlık ve hukuk dışı saldırısını şiddetle lanetliyorum. İnsanlığın zulmü yeneceğine olan kesin inancımızla; kazanan adalet ve onurlu Filistin halkı olacaktır. Duamız ve desteğimiz Gazzeli kardeşlerimiz içindir" dedi.



        "MESCİD-İ AKSA'YA SELAM OLSUN"
        Taksim Meydanı'na inşa edilen sembol eserlerden biri olan Taksim Camii'nde de Filistinli mazlumlara 'mahyalı' destek verildi. Camii mahyasına, "Mescid-i Aksa'ya selam olsun" yazıldı.

        Söz konusu görüntüler sosyal medyada büyük beğeni topladı.

        NEOLMUŞTU?
        İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'daki Müslümanlara ses bombası, kauçuk kaplı mermi ve coplarla orantısız güç kullanarak iki gece üst üste müdahale etmesi işgal altındaki Doğu Kudüs'te gerilimi tırmandırmış, olayların çıkmasına yol açmıştı.

        İsrail ordusu, Lübnan'dan ülkenin kuzey bölgelerine bir dizi roket atıldığını ve ülkenin kuzey bölgelerinde uyarı sirenlerinin devreye girdiğini duyurmuştu.

        İsrail Dışişleri Bakanlığı, saldırıda 34 roket fırlatıldığını bildirmişti. İsrail ordusu, akşam saatlerinde de Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine üç havan mermisi atıldığını açıklamıştı.

        Acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, saldırılarda şarapnel isabet eden bir İsraillinin hafif, bir kişinin de sığınağa kaçarken yaralandığını paylaşmıştı.

        İsrail, roket saldırılarının, Hamas'ın Lübnan'da konuşlu unsurları tarafından düzenlendiğini duyurmuş ve Hamas'ı sorumlu tutmuştu.

        İsrail, akşam saatlerinde Gazze'ye saldırı başlattığını açıklamış, buna karşılık Gazze'den İsrail yönüne roketler fırlatılmıştı.
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