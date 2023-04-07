88 yaşındaki Leyla teyzenin Başkan Erdoğan sevgisi: "Size hep dua ediyorum, Fetih suresini okuyup yolluyorum"





"FETİH SURESİ OKUYUP YOLLUYORUM"

Leyla teyze o görüntülerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a seslenirken "Selamün aleyküm Başkanım Tayyip Bey. Ben Edirne'den Ayşekadın'dan Leyla Teyze. 88 yaşındayım. Size hep dua ediyorum. Fetih suresini okuyup yolluyorum. Anlatıyorum önüme gelene seni fakirlere bakıyorsunuz. Çok seviniyorum bütün insanlara yardım ediyorsunuz. İyi insansınız, Allah sizden razı olsun." ifadelerini kullanarak Erdoğan'a dua etti.





"HEPİMİZİ DUYGULANDIRDI"

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba o görüntüleri sosyal medyadan paylaşırken "Bu sıcaklığı ve samimiyeti her zaman koruyacağız. Edirne'mizden 88 yaşındaki Leyla teyzemizin Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a olan kocaman sevgisi ve duası hepimizi duygulandırdı." ifadelerini kullandı.



