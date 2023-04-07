Sağlık Bakanı Koca’dan 7 Nisan Dünya Sağlık Günü paylaşımı





Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 7 Nisan Dünya Sağlık Günü nedeniyle yaptığı paylaşımda, "Sağlık hizmetlerinin her yerde kesintisiz verilebilmesinin, acil durumlardaki öneminin çok daha iyi anlaşıldığı bir dönemdeyiz. Sağlığın, toplumsal huzurun bir şartı olduğunu daha iyi gördük. Dünya Sağlık Günü bu yıl bizim için çok daha anlamlı. 7 Nisan Dünya Sağlık Günü kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN