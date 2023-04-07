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    • 07.04.2023 22:49
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    Sağlık Bakanı Koca’dan 7 Nisan Dünya Sağlık Günü paylaşımı

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 7 Nisan Dünya Sağlık Günü nedeniyle paylaşımda bulundu. Koca sosyal medya hesabından Sağlığın, toplumsal huzurun bir şartı olduğunu daha iyi gördük. Dünya Sağlık Günü bu yıl bizim için çok daha anlamlı. 7 Nisan Dünya Sağlık Günü kutlu olsun” ifadelerini kullandı.

    İHA
    Bakan Koca’dan Dünya Sağlık Günü paylaşımı

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 7 Nisan Dünya Sağlık Günü nedeniyle yaptığı paylaşımda "Sağlık hizmetlerinin her yerde kesintisiz verilebilmesinin iyi anlaşıldığı bir dönemdeyiz." dedi.



    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 7 Nisan Dünya Sağlık Günü nedeniyle yaptığı paylaşımda, "Sağlık hizmetlerinin her yerde kesintisiz verilebilmesinin, acil durumlardaki öneminin çok daha iyi anlaşıldığı bir dönemdeyiz. Sağlığın, toplumsal huzurun bir şartı olduğunu daha iyi gördük. Dünya Sağlık Günü bu yıl bizim için çok daha anlamlı. 7 Nisan Dünya Sağlık Günü kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

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