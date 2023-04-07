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    • 07.04.2023 16:23
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    CHP'li İBB Başkanı seçim turunda İSKİ boru patlatma seansında! Alibeyköy Barajı'na lağım suyu doldu!

    CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçimler için il il gezerken İSKİ Sultangazi’de boru patlattı. Borudan taşan lağım suyu ise günlerdir Alibeyköy Barajı’na akıyor.

    İSKİ boru patlattı Alibeyköy Barajı’na lağım suyu doldu

    İstanbul Sultangazi'de İSKİ ekipleri, Cebeci Köyü alt yapı çalışmaları sırasında kanalizasyon borularını patlattı. Tamir edilmeyen borudan akan lağım suları kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan Alibey Barajı'na akmaya başladı.

    Günlerdir tamir edilmeyen boru nedeniyle akan lağım suları barajın rengini de siyaha dönüştürdü.

    İstanbul Sultangazi'de İSKİ ekipleri, Cebeci Köyü alt yapı çalışmaları sırasında kanalizasyon borularını patlattı. Tamir edilmeyen borudan akan lağım suları kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan Alibey Barajı'na akmaya başladı.

        Günlerdir tamir edilmeyen boru nedeniyle akan lağım suları barajın rengini de siyaha dönüştürdü.

        Ercan B., suyun renginin değiştiğini ve koku oluştuğunu söyledi.

        İMAMOĞLU BİR HAFTADIR SEÇİM MİTİNGLERİNDE
        Akşam'da yer alan habere göre, İstanbul'a su sağlayan barajda bu görüntüler yaşanırken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise şehir dışında seçim mitinglerinde sahne alıyor.
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            Haberler Güncel CHP'li İBB Başkanı seçim turunda İSKİ boru patlatma seansında! Alibeyköy Barajı'na lağım suyu doldu!
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