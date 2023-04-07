CHP'li İBB Başkanı seçim turunda İSKİ boru patlatma seansında! Alibeyköy Barajı'na lağım suyu doldu!

İstanbul Sultangazi'de İSKİ ekipleri, Cebeci Köyü alt yapı çalışmaları sırasında kanalizasyon borularını patlattı. Tamir edilmeyen borudan akan lağım suları kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan Alibey Barajı'na akmaya başladı.
Günlerdir tamir edilmeyen boru nedeniyle akan lağım suları barajın rengini de siyaha dönüştürdü.
İstanbul Sultangazi'de İSKİ ekipleri, Cebeci Köyü alt yapı çalışmaları sırasında kanalizasyon borularını patlattı. Tamir edilmeyen borudan akan lağım suları kentin içme suyu ihtiyacını karşılayan Alibey Barajı'na akmaya başladı.