CHP'li İBB Başkanı seçim turunda İSKİ boru patlatma seansında! Alibeyköy Barajı'na lağım suyu doldu!

İMAMOĞLU BİR HAFTADIR SEÇİM MİTİNGLERİNDE

Akşam'da yer alan habere göre, İstanbul'a su sağlayan barajda bu görüntüler yaşanırken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise şehir dışında seçim mitinglerinde sahne alıyor.