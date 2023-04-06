RAMAZAN İMSAKİYE
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"Kendi logomuzla seçime gireceğiz" deyip milli medyayı hedef alan Ali Babacan CHP listesine girdi

"Kendi logomuzla seçime gireceğiz" deyip milli medyayı hedef alan Ali Babacan CHP listesine girdi
06.04.2023 17:52

OTOMATİK OYNAT

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Terörün siyasi ayağı HDP'nin katılması ile yoluna 7'li devam eden koalisyonun küçük ortakları Saadet, DEVA, Demokrat ve Gelecek Partisi seçime CHP listelerinden girme kararı aldı. Koalisyonun aldığı karar akıllara DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın, "DEVA Partisi, önümüzdeki seçimlere, kendi adıyla, kendi şanıyla, kendi logosuyla girme kararını almıştır." ifadelerini getirdi. ​Babacan'ın bu sözleri sonrası CHP listelerinden seçime girmesi siyaset kulislerinde "Kendine DEVA olmayan CHP'ye yama oldu" şeklinde yorumlara neden oldu.

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