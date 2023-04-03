Meteoroloji'den 5 il için 'sarı' uyarı: Fırtına bekleniyor!

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusu, Tekirdağ çevreleri ile yarın Edirne ve Kırklareli çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 8°C, 17°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yarın aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL 11°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 8°C, 15°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yarın aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ 11°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde İzmir, Manisa ve Kütahya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 8°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ 10°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR 14°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

MANİSA 13°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Antalya ve Isparta çevreleri ile bu akşam saatlerinde Adana ve K. Maraş'ın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Göller Yöresinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

ADANA 11°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

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ANTALYA 14°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı hafif sağanak yağışlı

HATAY 10°C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

K.MARAŞ 8°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde bölgenin kuzey ve doğusu, gece saatlerinden itibaren Eskişehir, Ankara'nın kuzey ve batısı ile Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 9°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde kuzey ve batı ilçeleri aralıklı sağanak yağışlı

ÇANKIRI 7°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 9°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde yerel sağanak yağışlı sağanak yağışlı

KONYA 9°C, 21°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 9°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DÜZCE 12°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KASTAMONU 7°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK 11°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Orta Karadeniz'in, yarın öğle saatlerinden sonra iç kesimleri ile Giresun çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

AMASYA 10°C, 24°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN 10°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde il genelinin, yarın öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

TOKAT 9°C, 21°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON 10°C, 19°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Erzincan çevreleri ile yarın öğle saatlerinden sonra Kuzey ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

ELAZIĞ 6°C, 18°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ERZURUM -2°C, 12°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

KARS -2°C, 11°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

MALATYA 6°C, 17°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı, yarın zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Diyarbakır çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 5°C, 18°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

GAZİANTEP 7°C, 20°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

SİİRT 3°C, 16°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA 9°C, 21°C

Parçalı bulutlu