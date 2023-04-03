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    • 03.04.2023 08:59
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    • 03.04.2023 09:22
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    Meteoroloji'den 5 il için 'sarı' uyarı: Fırtına bekleniyor!

    Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Trakya, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu yağmurlu olacak. Batı Akdeniz ve Ege'de lodos etkili olacak. Ayrıca meteoroloji vatandaşları,ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı uyardı. İşte fırtınanın beklendiği 5 il şöyle...

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Meteoroloji’den 5 il için fırtına uyarısı!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, İç Anadolu'nun kuzey kesimleri, Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Antalya, Manisa ve Giresun çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    Yağışların gece saatlerinde İzmir ve Edirne çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

    Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.


    Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege ve Göller Yöresi ile Marmara'nın güneydoğusunda kuvvetli olarak (40-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.


        5 KENTE "FIRTINA" UYARISI
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Güney Ege'ye kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu. Fırtınanın salı günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor. Yarın İzmir, Manisa, Aydın, Muğla ve Denizli'nin güney kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.
        Fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Kuvvetli rüzgarın salı günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

        "DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLUNMALIDIR"

        MGM, yaptığı açıklamada, "Pazartesi günü İzmir, Manisa, Aydın, Muğla ve Denizli'nin güney kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (40-60 km/saat, yer yer kısa süreli 70-80 km/saat) bekleniyor. Salı günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." İfadelerine yer verdi.


        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

        Yağışların gece saatlerinde İzmir ve Edirne çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, sel, su basması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

            KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

            Rüzgarın Ege ve Göller Yöresinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.


            ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT

            Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

            MARMARA
            Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusu, Tekirdağ çevreleri ile yarın Edirne ve Kırklareli çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            EDİRNE 8°C, 17°C
            Parçalı yer yer çok bulutlu, yarın aralıklı sağanak yağışlı

            İSTANBUL 11°C, 19°C
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

            KIRKLARELİ 8°C, 15°C
            Parçalı yer yer çok bulutlu, yarın aralıklı sağanak yağışlı

            KOCAELİ 11°C, 23°C
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

            EGE
            Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde İzmir, Manisa ve Kütahya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

            A.KARAHİSAR 8°C, 20°C
            Parçalı ve çok bulutlu

            DENİZLİ 10°C, 25°C
            Parçalı ve çok bulutlu

            İZMİR 14°C, 25°C
            Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

            MANİSA 13°C, 26°C
            Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

            AKDENİZ
            Parçalı ve çok bulutlu, Antalya ve Isparta çevreleri ile bu akşam saatlerinde Adana ve K. Maraş'ın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Göller Yöresinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

            ADANA 11°C, 23°C
            Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

            Haberin Devamı

            ANTALYA 14°C, 19°C
            Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı hafif sağanak yağışlı

            HATAY 10°C, 24°C
            Parçalı ve çok bulutlu

            K.MARAŞ 8°C, 22°C
            Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

            İÇ ANADOLU
            Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde bölgenin kuzey ve doğusu, gece saatlerinden itibaren Eskişehir, Ankara'nın kuzey ve batısı ile Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            ANKARA 9°C, 20°C
            Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde kuzey ve batı ilçeleri aralıklı sağanak yağışlı

            ÇANKIRI 7°C, 21°C
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

            ESKİŞEHİR 9°C, 22°C
            Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde yerel sağanak yağışlı sağanak yağışlı

            KONYA 9°C, 21°C
            Parçalı yer yer çok bulutlu

            BATI KARADENİZ
            Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            BOLU 9°C, 20°C
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

            DÜZCE 12°C, 22°C
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

            KASTAMONU 7°C, 19°C
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

            ZONGULDAK 11°C, 17°C
            Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

            ORTA ve DOĞU KARADENİZ
            Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Orta Karadeniz'in, yarın öğle saatlerinden sonra iç kesimleri ile Giresun çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

            AMASYA 10°C, 24°C
            Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

            SAMSUN 10°C, 15°C
            Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde il genelinin, yarın öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

            TOKAT 9°C, 21°C
            Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

            TRABZON 10°C, 19°C
            Parçalı, zamanla çok bulutlu

            DOĞU ANADOLU
            Parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Erzincan çevreleri ile yarın öğle saatlerinden sonra Kuzey ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

            ELAZIĞ 6°C, 18°C
            Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

            ERZURUM -2°C, 12°C
            Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

            KARS -2°C, 11°C
            Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

            MALATYA 6°C, 17°C
            Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

            GÜNEYDOĞU ANADOLU
            Parçalı, yarın zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Diyarbakır çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            DİYARBAKIR 5°C, 18°C
            Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

            GAZİANTEP 7°C, 20°C
            Parçalı, zamanla çok bulutlu

            SİİRT 3°C, 16°C
            Parçalı bulutlu

            ŞANLIURFA 9°C, 21°C
            Parçalı bulutlu

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