Asrın felaketinin ardından üniversitelerde yüz yüze eğitim bugün başlıyor!

ÇEVRİM DIŞI UZAKTAN EĞİTİM SEÇENEKLERİ

Bazı üniversiteler ise öğrencilerine yüz yüze eğitim imkanı verirken çevrim içi ders tercihinde bulunan öğrencileri için eş zamanlı olmayan uzaktan öğretim yöntemlerini de kullanabilecek. Çevrim içi dersleri takip edemeyen öğrencileri için yüz yüze derslerdeki ders materyallerini ve sesli anlatımları daha sonra izlenmek üzere kayıt altına alan üniversiteler de eş zamanlı olmayan bazı uzaktan öğretim yöntemlerini uygulayabilecek.

ARA SINAVLAR ÇEVRİM İÇİ YAPILACAK

Öte yandan üniversitelerde bahar dönemindeki ara sınavlar, özel öğrencilik hakkı verilen uygulama eğitimi içeren programlar hariç uzaktan öğretim yöntemleriyle çevrim içi yapılacak. Yarıyıl sonu, tek ders, tez izleme, yeterlilik sınavı gibi sınavların ne zaman ve nasıl yapılacağına yükseköğretim kurumlarının yetkili kurulları karar verecek.