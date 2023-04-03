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    İlk TOGG teslim ediliyor

    TOGG'un SUV modeli T10X'in ilk siparişini veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a araçları bugün teslim edilecek. Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 16.00'da bir tören gerçekleştirilecek.

    Fatma Göksu
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    Seccade üzerinde ayakkabılı ikinci kare!
    Haberler Güncel İlk TOGG teslim ediliyor
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