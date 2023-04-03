TOGG'un SUV modeli T10X'in ilk siparişini veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a araçları bugün teslim edilecek. Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 16.00'da bir tören gerçekleştirilecek. Togg yetkilileri, törende Türkiye'nin ilk yerli otomobilini Başkan Erdoğan'a teslim edecek. İkinci Togg ise Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e verilecek.
- Güncel
- 03.04.2023 Gazete
İlk TOGG teslim ediliyor
TOGG'un SUV modeli T10X'in ilk siparişini veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a araçları bugün teslim edilecek. Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 16.00'da bir tören gerçekleştirilecek.
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