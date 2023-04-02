3 Nisan 2023 hangi üniversiteler yüz yüze eğitim verecek? YARIN ÜNİVERSİTELER AÇILIYOR MU 2023?

Milyonlarca öğrenci arama motorunda, "3 Nisan 2023 hangi üniversiteler yüz yüze eğitim verecek?" sorusuna yanıt aramaya başladı. YÖK Başkanı Özvar, üniversitelerin yüz yüze eğitimi için tarih açıklamasında bulundu. Peki, Üniversiteler ne zaman açılacak, kapanacak? İşte detaylar...