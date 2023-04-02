3 Nisan 2023 hangi üniversiteler yüz yüze eğitim verecek? YARIN ÜNİVERSİTELER AÇILIYOR MU 2023?
Üniversitelerin ne zaman açılacağı hakkında aramalar hız kazandı. YÖK Başkanı Erol Özvar, üniversitelerde 2022-2023 eğitim öğretim yılı bahar dönemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Buna göre üniversitelerde uzaktan eğitimle birlikte isteyen öğrencilere devam şartı aranmaksızın sınıflarda yüz yüze eğitim verilebilecek. Peki, YARIN ÜNİVERSİTELER AÇILIYOR MU 2023? 3 Nisan 2023 hangi üniversiteler yüz yüze eğitim verecek? Üniversiteler ne zaman açılacak, kapanacak? İşte son gelişmeler...
02.04.2023 15:56 - Son Güncelleme: 02.04.2023 15:56
Milyonlarca öğrenci arama motorunda, "3 Nisan 2023 hangi üniversiteler yüz yüze eğitim verecek?" sorusuna yanıt aramaya başladı. YÖK Başkanı Özvar, üniversitelerin yüz yüze eğitimi için tarih açıklamasında bulundu. Peki, Üniversiteler ne zaman açılacak, kapanacak? İşte detaylar...
SON DAKİKA BAŞKAN EROL ÖZVAR AÇIKLADI: ÜNİVERSİTELER AÇILIYOR!
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, üniversitelerde 2022-2023 eğitim öğretim yılı bahar dönemine ilişkin açıklamalarda bulundu
BAHAR DÖNEMİ SINAVLARI NASIL YAPILACAK, ONLINE MI YÜZ YÜZE Mİ?
YÖK Başkanı Özvar, bahar dönemindeki ara sınavların şeffaflık ve denetlenebilirlik ilkesi esas alınarak uzaktan öğretim yöntemleriyle çevrim içi yapılacağını bildirdi.