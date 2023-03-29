Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın Enver Aysever'den HALK TV'ye Ekrem Açıkel üzerinden bomba: FETÖ'cüleri HALK TV'ye getiren İsmail Küçükkaya'dır

Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen HALK TV'deki FETÖ tekelini deşifre etti. Aysever, geçtiğimiz günlerde HALK TV'ye geçen Ekrem Açıkel üzerinden İsmail Küçükkaya'ya verdi veriştirdi.
FETÖ'DEN YARGILANAN EKREM AÇIKEL'İ KÜÇÜKKAYA HALK TV'YE GETİRDİ
"FETÖ'cüleri kanala getiren isim İsmail Küçükkaya'dır" diyen Enver Aysever, "Halk TV'ye Fetullahçı davadan dolayı yargılanan Ekrem Açıkel'in alınmasına aracılık yapan kişi İsmail Küçükkaya. Yani Fetullahçıları kanala getiren kişi İsmail Küçükkaya. Onu da kimin getirdiğini biliyoruz. Onu da açıklayacağım" dedi.
HALK TV'Yİ KÜÇÜKKAYA YÖNETİYOR
Öte yandan Cafer Mahiroğlu'nun İsmail Küçükkaya'nın emir eri haline geldiğini söyleyen Aysever, "İsmail Küçükkaya Halk TV'yi fiili olarak yöneten kişi. Dolayısıyla Cafer onun emir erine dönmüş. Şaşırdık mı? Hayır. Tekrar ediyorum. Fetullahçı'yı getiren kişi İsmail Küçükkaya." İfadelerini kullandı.
CAFER'İ KILIÇDAROĞLU'NA PAZARLIYOR
Cafer Mahiroğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'na da göz diktiğini söyleyen Aysever, "Bütün programlarda kim oturacak kim kalkacak vs. siyasilerle iş birliği yapan Cafer'i Kılıçdaroğlu'na 'Bunu bir şey yapın' diyerek pazarlayan kişi de o. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmak istiyor. Olsun da görelim çok merak ediyorum" şeklinde konuştu.
Enver Aysever'in geçtiğimiz aylarda yine Cafer Mahiroğlu için "Kör cahil bu Mahir" dediğini biliyoruz.