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    • 29.03.2023 17:02
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    • 29.03.2023 17:02
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    Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın Enver Aysever'den HALK TV'ye Ekrem Açıkel üzerinden bomba: FETÖ'cüleri HALK TV'ye getiren İsmail Küçükkaya'dır

    Türkiye seçim sürecine adım adım ilerlerken CHP yandaşı medya birbirini ifşa etmeye başladı. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Enver Aysever, Ekrem Açıkel'in HALK TV'ye geçmesinden duyduğu rahatsızlığı daha önce de dile getirmişti. Şimdi vites artıran Aysever, “FETÖ’cüleri kanala  getiren isim İsmail Küçükkaya’dır. Onu da kimin getirdiğini biliyoruz. Onu da açıklayacağım” dedi.

    takvim.com.tr
    FETÖ’cüleri HALK TV’ye getiren İsmail Küçükkaya’dır

    Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen HALK TV'deki FETÖ tekelini deşifre etti. Aysever, geçtiğimiz günlerde HALK TV'ye geçen Ekrem Açıkel üzerinden İsmail Küçükkaya'ya verdi veriştirdi.

    FETÖ'DEN YARGILANAN EKREM AÇIKEL'İ KÜÇÜKKAYA HALK TV'YE GETİRDİ
    "FETÖ'cüleri kanala getiren isim İsmail Küçükkaya'dır"     diyen Enver Aysever, "Halk TV'ye Fetullahçı davadan dolayı yargılanan Ekrem Açıkel'in alınmasına aracılık yapan kişi İsmail Küçükkaya. Yani Fetullahçıları kanala getiren kişi İsmail Küçükkaya. Onu da kimin getirdiğini biliyoruz. Onu da açıklayacağım" dedi.

    HALK TV'Yİ KÜÇÜKKAYA YÖNETİYOR
    Öte yandan Cafer Mahiroğlu'nun İsmail Küçükkaya'nın emir eri haline geldiğini söyleyen Aysever, "İsmail Küçükkaya Halk TV'yi fiili olarak yöneten kişi. Dolayısıyla Cafer onun emir erine dönmüş. Şaşırdık mı? Hayır. Tekrar ediyorum. Fetullahçı'yı getiren kişi İsmail Küçükkaya." İfadelerini kullandı.

    CAFER'İ KILIÇDAROĞLU'NA PAZARLIYOR
    Cafer Mahiroğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'na da göz diktiğini söyleyen Aysever, "Bütün programlarda kim oturacak kim kalkacak vs. siyasilerle iş birliği yapan Cafer'i Kılıçdaroğlu'na 'Bunu bir şey yapın' diyerek pazarlayan kişi de o. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmak istiyor. Olsun da görelim çok merak ediyorum" şeklinde konuştu.

    Enver Aysever'in geçtiğimiz aylarda yine Cafer Mahiroğlu için "Kör cahil bu Mahir" dediğini biliyoruz.

        ŞİKE SÜRECİNDE FETÖ'CÜ SAVCILARLA
        Ekrem Açıkel, 3 Temmuz şike sürecinde FETÖ'cü savcılarla birlikte Fenerbahçe'ye kumpas kurmakla suçlanmıştı.

        FETÖ SOLCUSU GÖKÇE FIRAT'A HALK TV'DE ÖVGÜ
        İsmail Küçükkaya geçtiğimiz sene HALK TV ekranlarından FETÖ hükümlüsü Gökçe Fırat'ın kitabını tanıtıp öve öve bitirememişti. Gökçe Fırat da sosyal medya hesabından teşekkür etmişti.

        FETÖ'YE PKK'YA SELAM DURDULAR
        Öte yandan yine HALK TV ekranlarında FETÖ'cü isimler 6'lı masanın mutabakatı hakkında yorum yapmıştı.

        CHP'den 'Metne HDP için madde ekledik' itirafı



        FETÖ ÜZERİNDEN ALGI YAPAN PAYZIN MUTABAKATI FETÖ İLTİSAKLI İSME YORUMLATTI
        Öte yandan kötü Türkçesiyle FETÖ üzerinden algı yapan Şirin Payzın'ın 6'lı masanın mutakabat metnini FETÖ iltisaklı bir isim olan CHP'li Yüksel Taşkın ile konuşması ise manidar bir detay olarak karışımıza çıktı.


            YÜKSEL TAŞKIN'I TANIYALIM
            Bilindiği üzere Yüksel Taşkın, FETÖ'nün Ergenekon, Balyoz gibi kumpas davalarının tetikçisi olan Taraf'ın yazarı idi. Daha sonra Kemal Kılıçdaroğlu tarafından CHP Genel Başkan Yardımcısı görevine getirildi.

            Taşkın, Pensilvanya güdümündeki FETÖ'cülerin program yaptığı KHK TV isimli YouTube kanalına konuk olarak haşhaşilere iade-i itibar çalışmalarında boy göstermişti.



            MUTABAKAT METNİNE HDP İÇİN EKLENEN MADDELERİ SIRALADI
            Aynı Yüksel Taşkın, masanın gölge ortağı HDP'ye selam çaktı ve 6'lı masanın mutabakat metnindeki "dokunulmazlıkların kaldırılmasının zorlaştırılması, parti kapatmanın zorlaştırılması, barajın %3'e düşürülmesi, kayyum meselesinin çözülmesi" gibi maddelerin HDP için eklendiğini itiraf etti.

            CHP Genel Başkan Yardımcısı, Halk TV yayınında şu ifadeleri kullandı;

            Bazıları diyor ki metinde Kürt yok, HDP yok... Herkes böyle spesifik bir yerden bakmaya çalışıyor. Dokunulmazlıkların kaldırılmasının zorlaştırılması, parti kapatmanın zorlaştırılması, barajın %3'e düşürülmesi, kayyum meselesinin çözülmesi... Aslında temel hak ve özgürlükler ile ilgili ciddi şeyler var.
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            Emlak Konut
            Haberler Güncel Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın Enver Aysever'den HALK TV'ye Ekrem Açıkel üzerinden bomba: FETÖ'cüleri HALK TV'ye getiren İsmail Küçükkaya'dır
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