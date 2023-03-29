Erbakan ile yeniden

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, daha önce iki kez görüştükleri Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı, bu kez Ankara'da partinin Genel Merkezi'nde ziyaret etti.
50 dakika süren görüşmede, 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimlerine ilişkin hazırlıklar değerlendirildi. Fatih Erbakan, duygularını şöyle dile getirdi:
Ülkemizi, milletimizi teslim etmemek adına milli bir adım attık. Bizler de "Milli Görüş Meclis"e sloganı ile TBMM'de en güçlü şekilde temsil edilerek milli, yapıcı, nezaket çerçevesindeki muhalefetimiz ile prensiplerin hayata geçmesinin takipçisi olacağız. 14 Mayıs'tan sonra hayra vesile olma, şerre de fren olma fonksiyonumuzu sürdüreceğiz.
Ziyarette 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimlerine ilişkin hazırlıklar değerlendirildi.
ASKERİMİZ FEDAKARCA ÇALIŞTI
Başkan Erdoğan, Ankara'da İnsani Yardım Tugay Komutanlığı'nda Mehmetçik ile iftarda bir araya geldi. Erdoğan, "Her ne kadar birileri fitne çıkartmak için sürekli zırvalayıp dursalar da biz askerlerimizin deprem bölgesinde fedakarca yürüttüğü çalışmaları iyi biliyoruz" dedi.
50 dakika süren görüşmede, 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimlerine ilişkin hazırlıklar değerlendirildi. Fatih Erbakan, duygularını şöyle dile getirdi:
Ülkemizi, milletimizi teslim etmemek adına milli bir adım attık. Bizler de "Milli Görüş Meclis"e sloganı ile TBMM'de en güçlü şekilde temsil edilerek milli, yapıcı, nezaket çerçevesindeki muhalefetimiz ile prensiplerin hayata geçmesinin takipçisi olacağız. 14 Mayıs'tan sonra hayra vesile olma, şerre de fren olma fonksiyonumuzu sürdüreceğiz.
Ziyarette 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimlerine ilişkin hazırlıklar değerlendirildi.
ASKERİMİZ FEDAKARCA ÇALIŞTI
Başkan Erdoğan, Ankara'da İnsani Yardım Tugay Komutanlığı'nda Mehmetçik ile iftarda bir araya geldi. Erdoğan, "Her ne kadar birileri fitne çıkartmak için sürekli zırvalayıp dursalar da biz askerlerimizin deprem bölgesinde fedakarca yürüttüğü çalışmaları iyi biliyoruz" dedi.