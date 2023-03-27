Yandaşı, tetikçisi, FETÖ'cüsü... 'Kriz var' algısı ellerinde patladı! Fatih Erbakan'ın kız kardeşi Elif Erbakan: Kararın arkasındayız





"ELİF ERBAKAN CUMHUR'A KARŞI" İDDİALARI

Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken Fatih Erbakan'ın kız kardeşi Elif Erbakan'ın Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılmasına karşı çıktığı iddia edildi.



İddialara birinci ağızdan, Elif Erbakan'dan yanıt geldi.

Gazete Kapı isimli mecraya konuşan Erbakan, "Her zaman olduğu gibi bu konuda da çok çeşitli söylentiler çıkacaktır. Biz tüm teşkilatlarımız olarak alınan kararın arkasındayız. Vatanımız, milletimiz ve partimiz için hayırlı olsun inşallah" ifadelerini kullandı.



Peki, Elif Erbakan Cumhur İttifakı'ndan rahatsız yalanını kimler servis etti?



Takvim.com.tr, CHP yanlısı yayın yapan manipülatör medyanın yalan haberlerini sizler için deşifre etti.