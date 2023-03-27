Yandaşı, tetikçisi, FETÖ'cüsü... 'Kriz var' algısı ellerinde patladı! Fatih Erbakan'ın kız kardeşi Elif Erbakan: Kararın arkasındayız

14 Mayıs seçimlerine geri sayım başlarken Yeniden Refah Partisi, Cumhur İttifakı'na katılma kararı aldı.
FATİH ERBAKAN'DAN BAŞKAN ERDOĞAN'A DESTEK 6+1'E SALVO
Yeniden Refah Genel Başkanı Fatih Erbakan yaptığı açıklamada Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a destek vereceklerini belirterek cumhurbaşkanı adaylığı sürecini sonlandırdığını bildirdi. Erbakan 6+1'li koalisyonu işaret ederek, "Karşı bloktan ülkeye ve millete hayır gelmeyeceğini gördük" ifadelerini kullandı.
Öte yandan Erbakan, 6'lı koalisyon için 8 başlı sistem eleştirisinde bulundu.
"Nerden baksanız tutarsızlık" diyen Erbakan, "8 başlı bir sistemi getireceğim diyorsunuz. Genel başkanlardan birisi ifade etti, biz sıradan bir başkan yardımcısı olmayacağız dedi. Şimdi siz hepsinden onay alacaksınız. Anayasada karşılığı olmayan bir şekilde 7 kişiden onay alacak. Sizin en büyük vaadiniz yeniden parlamenter sisteme dönmek ama bir yandan da başkan yardımcılığı üzerinden bir seçim yürütüyorsunuz" dedi.
"ELİF ERBAKAN CUMHUR'A KARŞI" İDDİALARI
Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken Fatih Erbakan'ın kız kardeşi Elif Erbakan'ın Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılmasına karşı çıktığı iddia edildi.
İddialara birinci ağızdan, Elif Erbakan'dan yanıt geldi.
Gazete Kapı isimli mecraya konuşan Erbakan, "Her zaman olduğu gibi bu konuda da çok çeşitli söylentiler çıkacaktır. Biz tüm teşkilatlarımız olarak alınan kararın arkasındayız. Vatanımız, milletimiz ve partimiz için hayırlı olsun inşallah" ifadelerini kullandı.
Peki, Elif Erbakan Cumhur İttifakı'ndan rahatsız yalanını kimler servis etti?
Takvim.com.tr, CHP yanlısı yayın yapan manipülatör medyanın yalan haberlerini sizler için deşifre etti.