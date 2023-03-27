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    • 27.03.2023 22:57
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    • 27.03.2023 23:18
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    Yandaşı, tetikçisi, FETÖ'cüsü... 'Kriz var' algısı ellerinde patladı! Fatih Erbakan'ın kız kardeşi Elif Erbakan: Kararın arkasındayız

    CHP yandaşı medya, Amerikan sermayeli tetikçiler ve FETÖ unsurları Cumhur İttifakı'nda 'kriz var' algısını yaymak için türlü yollar deniyor. Son olarak Fatih Erbakan'ın kız kardeşi Elif Erbakan'ın Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılmasına karşı çıktığına dair söylemler yayıldı. Bu iddialara birinci ağızdan, Elif Erbakan'dan yanıt geldi. Erbakan, "Her zaman olduğu gibi bu konuda da çok çeşitli söylentiler çıkacaktır. Biz tüm teşkilatlarımız olarak alınan kararın arkasındayız. Vatanımız, milletimiz ve partimiz için hayırlı olsun inşallah" dedi. Bu bağlamda Takvim.com.tr "Erbakan Ailesi'nde ittifak çatlağı" müfterileri sizler için deşifre etti.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Elif Erbakan’dan iddialara yalanlama! Cumhur’a destek

    14 Mayıs seçimlerine geri sayım başlarken Yeniden Refah Partisi, Cumhur İttifakı'na katılma kararı aldı.

    FATİH ERBAKAN'DAN BAŞKAN ERDOĞAN'A DESTEK 6+1'E SALVO
    Yeniden Refah Genel Başkanı Fatih Erbakan yaptığı açıklamada Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a destek vereceklerini belirterek cumhurbaşkanı adaylığı sürecini sonlandırdığını bildirdi. Erbakan 6+1'li koalisyonu işaret ederek, "Karşı bloktan ülkeye ve millete hayır gelmeyeceğini gördük" ifadelerini kullandı.



    Öte yandan Erbakan, 6'lı koalisyon için 8 başlı sistem eleştirisinde bulundu.

    "Nerden baksanız tutarsızlık" diyen Erbakan, "8 başlı bir sistemi getireceğim diyorsunuz. Genel başkanlardan birisi ifade etti, biz sıradan bir başkan yardımcısı olmayacağız dedi. Şimdi siz hepsinden onay alacaksınız. Anayasada karşılığı olmayan bir şekilde 7 kişiden onay alacak. Sizin en büyük vaadiniz yeniden parlamenter sisteme dönmek ama bir yandan da başkan yardımcılığı üzerinden bir seçim yürütüyorsunuz" dedi.



    "ELİF ERBAKAN CUMHUR'A KARŞI" İDDİALARI
    Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken Fatih Erbakan'ın kız kardeşi Elif Erbakan'ın Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılmasına karşı çıktığı iddia edildi.

    İddialara birinci ağızdan, Elif Erbakan'dan yanıt geldi.

    Gazete Kapı isimli mecraya konuşan Erbakan, "Her zaman olduğu gibi bu konuda da çok çeşitli söylentiler çıkacaktır. Biz tüm teşkilatlarımız olarak alınan kararın arkasındayız. Vatanımız, milletimiz ve partimiz için hayırlı olsun inşallah" ifadelerini kullandı.

    Peki, Elif Erbakan Cumhur İttifakı'ndan rahatsız yalanını kimler servis etti?

    Takvim.com.tr, CHP yanlısı yayın yapan manipülatör medyanın yalan haberlerini sizler için deşifre etti.





        AMERİKAN FOX'UNDAN TETİKÇİLİK
        Amerikan sermayesi ile tetikçilik yapan FOX TV'de "Erbakan Ailesi'nde ittifak çatlağı" başlıklı yayınlar yapıldı. "Fatih Erbakan'ın Cumhur İttifakı'na katılmasına ablası Elif Erbakan karşı çıktı" ifadeleri kullanıldı.



        FONDAŞ HALK TV
        CHP yandaşı Halk TV'de de aynı yalan sistematik bir şekilde işledi. İpek Özbey'in sunduğu programda "Erbakanlarda Cumhur kavgası mı? başlığı atıldı. "Erbakan'ın kardeşi ittifaka katılmaya karşı" ifadeleri kullanıldı.



        'DİKEN'Lİ YALAN
        Fondaş Diken "Yeniden Refah Partisi'nde 'Cumhur' krizi var" algısını yayan platformlardan bir tanesi. İlgili haberde "Yeniden Refah Partisi'nde 'cumhur krizi': Bir grup partili, Elif Erbakan'dan haber bekliyor" ifadeleri kullandı.



        FETÖ'nün yayın organlarından Kronos
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        Elif Erbakan’dan iddialara yalanlama! Cumhur’a destek
        Haberler Güncel Yandaşı, tetikçisi, FETÖ'cüsü... 'Kriz var' algısı ellerinde patladı! Fatih Erbakan'ın kız kardeşi Elif Erbakan: Kararın arkasındayız
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