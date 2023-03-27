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    • Güncel
    • 27.03.2023 08:50
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    • 27.03.2023 08:58
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    MGM'den o illere uyarı: Kar geri geliyor! Sıcaklıklar 10 derece düşecek

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), gelecek haftanın hava tahmin raporlarını paylaştı. Hafta başından itibaren hava sıcaklığı 10 derece birden düşmesi beklenirken, yurt geneli de yağışlı havanın etkisi altında olacak. İç Anadolu bölgesinin iç kesimleri ile Doğu Anadolu bölgesinde kar yağışının görülmesi bekleniyor. İşte il il kar yağışının beklendiği o iller…

    takvim.com.tr
    MGM uyardı: Kar geri geliyor!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava tahmin raporlarını paylaştı. Ayın son haftasında yağışlı havanın yurt genelinde etkili olması bekleniyor. Sıcaklıkların da hissedilir derecede azalması tahmin ediliyor.

    KARLA KARIŞIK YAĞMUR BEKLENİYOR!
    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz ile Antalya ve Isparta çevreleri, Doğu Karadeniz ve Ordu çevreleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğu kesimlerinin genellikle yağmur ve sağanak yağışlı; Doğu Karadeniz'in yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği; yağışların Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

    Marmara'nın güneyi, İç Ege, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde sabah saatlerinde pus, yer yer sis; Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.


    HAVA SICAKLIĞI
    Sıcaklıkların bugün yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.


        RÜZGAR
        Genellikle güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette, Marmara'nın batısı ve Ege Bölgesinde kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
        Yağışların; Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.


        ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT
        Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
        TOZ TAŞINIMI
        Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklendiğinden hava kalitesinde azalma, çamur yağışı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.


            ÇARŞAMBA GÜNÜNE DİKKAT! KAR GERİ GELİYOR
            Çarşamba gününden itibaren sıcaklığın eksilere düşmesi beklenen iç bölgelerde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Doğu Anadolu`nun kuzeyinde de yağışların aralıklarla kar şeklinde olması bekleniyor. İşte kar beklenen iller...
            * KASTAMONU
            * BOLU
            * ESKİŞEHİR
            * AFYONKARAHİSAR
            * KONYA
            * NİĞDE
            * AKSARAY
            * NEVŞEHİR
            * KIRŞEHİR
            * KIRIKKALE
            * YOZGAT
            * TOKAT
            * ÇORUM
            * ANKARA
            * ÇANKIRI
            * KÜTAHYA

            Öte yandan hafta ortasından itibaren bazı illerde kar ve yağmur bekleniyor. İşte kar ve yağmur beklenen iller...
            * KARABÜK
            * AMASYA
            * SİVAS
            * KAYSERİ
            * UŞAK
            * BİLECİK
            * KARAMAN

            BÖLGELERİMİZDE HAVA
            MARMARA
            Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde batı kesimlerinden başlamak üzere sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güney kesimlerinde sabah saatlerinde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.

            EDİRNE °C, 21°C
            Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak, ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

            İSTANBUL °C, 18°C
            Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra zamanla sağanak, ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

            KIRKLARELİ °C, 20°C
            Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak, ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

            KOCAELİ °C, 23°C
            Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde (Salı) sağanak, ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

            EGE
            Parçalı, yer yer çok bulutlu, batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah saatlerinde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.

            A.KARAHİSAR °C, 19°C
            Parçalı, zamanla çok bulutlu

            DENİZLİ °C, 25°C
            Parçalı, zamanla çok bulutlu

            İZMİR °C, 22°C
            Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde (Salı) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

            MUĞLA °C, 18°C
            Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde (Salı) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

                AKDENİZ
                Parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz ile Antalya ve Isparta çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

                ADANA °C, 20°C
                Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

                ANTALYA °C, 19°C
                Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

                HATAY °C, 18°C
                Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

                K.MARAŞ °C, 18°C
                Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde (Salı) sağanak yağışlı

                İÇ ANADOLU
                Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Batı kesimlerinde sabah saatlerinde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.

                ANKARA °C, 17°C
                Parçalı, yer yer çok bulutlu

                ESKİŞEHİR °C, 19°C
                Parçalı, yer yer çok bulutlu

                KONYA °C, 19°C
                Parçalı, yer yer çok bulutlu

                SİVAS °C, 14°C
                Parçalı, yer yer çok bulutlu

                BATI KARADENİZ
                Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah saatlerinde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.

                BOLU °C, 17°C
                Parçalı, yer yer çok bulutlu

                DÜZCE °C, 22°C
                Parçalı, yer yer çok bulutlu

                KASTAMONU °C, 17°C
                Parçalı, yer yer çok bulutlu

                ZONGULDAK °C, 15°C
                Parçalı, yer yer çok bulutlu

                ORTA ve DOĞU KARADENİZ
                Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ve Ordu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

                AMASYA °C, 19°C
                Parçalı ve çok bulutlu

                SAMSUN °C, 14°C
                Parçalı ve çok bulutlu

                TOKAT °C, 17°C
                Parçalı ve çok bulutlu

                TRABZON °C, 13°C
                Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

                DOĞU ANADOLU
                Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı, kuzeydoğu kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

                ELAZIĞ °C, 17°C
                Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

                ERZURUM °C, 10°C
                Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

                KARS °C, 11°C
                Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

                MALATYA °C, 18°C
                Parçalı ve çok bulutlu

                GÜNEYDOĞU ANADOLU
                Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Diyarbakır, Batman, Mardin ve Siirt çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

                ADIYAMAN °C, 18°C
                Parçalı ve çok bulutlu

                DİYARBAKIR °C, 18°C
                Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

                GAZİANTEP °C, 17°C
                Parçalı ve çok bulutlu

                ŞANLIURFA °C, 19°C
                Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

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