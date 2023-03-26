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    • 26.03.2023 22:34
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    Kadıköy'deki bir sokak röportajında Z kuşağından muhalefete bombandırman! Sosyal medyada gündem oldu

    Muhalefetin sürekli olarak “Z kuşağı iktidara oy vermeyecek” söylemlerini çürüten bir sokak röportajı CHP’nin kalesi Kadıköy’den geldi. CHP’nin ve 6’lı koalisyonun şimdiye kadar yaptığı tüm skandalları tek tek sayan genç vatandaş, kendisine tepki gösteren kronik muhalefete de siyaset bilgisiyle ders verdi.

    takvim.com.tr
    Z kuşağından muhalefete bombandırman!

    14 Mayıs 2023 seçimlerine kısa bir süre kala halkın nabzını yoklamak için birçok sosyal medya mecrası sokak röportajına başladı.

    Bunlardan sonuncusu da CHP'nin kalesi olan Kadıköy'de gerçekleşti.

    Kadıköy'de kendisine mikrofon uzatılan bir genç, "Z kuşağının muhalefeti desteklediği" iddiasını çürüttü.

    Sosyal medyada gündem olan videoda genç vatandaş LGBT'yi CHP'nin desteklediğini hatırlatarak "LGBT'yi destekleyen hangi parti AK Parti mi? CHP destekliyor. Burası onların merkezi eyvallah. Hani CHP belediyeleri traktör veriyordu bu insanlara? Nerede traktörler? Bırakın bu işleri. Sizin Z kuşağınızla tartışabilirsiniz siz." İfadelerini kullandı.

    KILIÇDAROĞLU'NUN SEÇİM VAADİ

    6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim vaadi olarak bill boardlara LGBT'yi destekleyeceklerini bildiren afişler asmıştı.

        ÖĞRENCİ AKBİLİ HANİ BEDAVAYDI
        Genç vatandaş kendisine tepki gösteren CHP'li vatandaşlara rağmen sözlerini şöyle sürdürdü:

        Hani öğrencilerin akbili bedavaydı. Nerede bedava? 140 liraya kim çıkardı? Ben CHP'nin verdiği vaatleri yapmadığını söylüyorum. Şu kesim olmaz olsun ya. Tayyip'in yerine birisi gelsin de kim gelirse gelsin kafası hiçbir zaman doğru bir kafa değil. Bu ülkeyi düşünmek de değil.

        ÖCALAN ÇIKINCA ANLAYACAKSINIZ

        Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde ziyaret ettiği HDP'nin açıklamalarını da hatırlatan genç vatandaş, "Siz ne zaman tamam diyeceksiniz biliyor musunuz? O adamı dışarı çıkarıp gezdirecekler o zaman tamam diyeceksiniz. Çoluğunuz çocuğunuz ölmedi tabi hiç terörden rahat rahat konuşabiliyorsunuz. Terörden bir tane akrabanız ölsün bakalım o zaman destekler misiniz" dedi.

        "BAŞÖRTÜSÜNE BEZ PARÇASI DİYEN ADAMA KÖTÜ DERİM"

        Kılıçdaroğlu'nun ve CHP zihniyetinin geçmişte başörtüsü için bez parçası dediğini hatırlatan genç, kendisinden yaşça büyük bir vatandaşın "Kim diyor?" sorusuna şöyle cevap verdi:

        Başörtüye bez parçası diyen bir adama ben kötü derim kusura bakmayın. Kılıçdaroğlu dedi beyefendi televizyon izleyin. Bu daha ben ortada yokken televizyon kanalında söylenen bir şey.

            "ADAYIM TAYYİP"

            Videonun sonunda da kendi desteklediği adayı açıklayan genç vatandaş "Adayım Tayyip. Bundan başkası yok neden biliyor musun? Önüne çıkabilecek bir adam var mı? Siyaset bilgileri sıfır" şeklinde konuştu.
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            Haberler Güncel Kadıköy'deki bir sokak röportajında Z kuşağından muhalefete bombandırman! Sosyal medyada gündem oldu
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