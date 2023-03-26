Kadıköy'deki bir sokak röportajında Z kuşağından muhalefete bombandırman! Sosyal medyada gündem oldu

ÖĞRENCİ AKBİLİ HANİ BEDAVAYDI

Genç vatandaş kendisine tepki gösteren CHP'li vatandaşlara rağmen sözlerini şöyle sürdürdü:

Hani öğrencilerin akbili bedavaydı. Nerede bedava? 140 liraya kim çıkardı? Ben CHP'nin verdiği vaatleri yapmadığını söylüyorum. Şu kesim olmaz olsun ya. Tayyip'in yerine birisi gelsin de kim gelirse gelsin kafası hiçbir zaman doğru bir kafa değil. Bu ülkeyi düşünmek de değil.