Kadıköy'deki bir sokak röportajında Z kuşağından muhalefete bombandırman! Sosyal medyada gündem oldu

14 Mayıs 2023 seçimlerine kısa bir süre kala halkın nabzını yoklamak için birçok sosyal medya mecrası sokak röportajına başladı.
Bunlardan sonuncusu da CHP'nin kalesi olan Kadıköy'de gerçekleşti.
Kadıköy'de kendisine mikrofon uzatılan bir genç, "Z kuşağının muhalefeti desteklediği" iddiasını çürüttü.
Sosyal medyada gündem olan videoda genç vatandaş LGBT'yi CHP'nin desteklediğini hatırlatarak "LGBT'yi destekleyen hangi parti AK Parti mi? CHP destekliyor. Burası onların merkezi eyvallah. Hani CHP belediyeleri traktör veriyordu bu insanlara? Nerede traktörler? Bırakın bu işleri. Sizin Z kuşağınızla tartışabilirsiniz siz." İfadelerini kullandı.
KILIÇDAROĞLU'NUN SEÇİM VAADİ
6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim vaadi olarak bill boardlara LGBT'yi destekleyeceklerini bildiren afişler asmıştı.