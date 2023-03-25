Türkiye ve Ermenistan arasında 15 yıl sonra bir ilk

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ermenistan ile Türkiye arasında oynanacak olan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Grup Eleme maçını izlemek üzere Ermenistan'a ulaştı.



2008 yılında 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Ermenistan - Türkiye futbol karşılaşması dolayısıyla Erivan'a bir ziyaret gerçekleştirmişti.



15 yıl sonra, bakan düzeyinde ilk ziyaret yine iki ülke arasındaki futbol karşılaşması nedeniyle gerçekleştiriliyor.





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