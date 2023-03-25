Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 25.03.2023 18:00
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.03.2023 18:00
    ABONE OL

    Türkiye ve Ermenistan arasında 15 yıl sonra bir ilk

    A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası kapsamında Ermenistan deplasmanında. Gençlik ve  Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu da Ermenistan'a gitti. Bu ziyaret 15 yıl sonra, bakan düzeyinde ilk ziyaret olarak kayıtlara geçti.

    2008’den bu yana bir ilk! Türkiye ve Ermenistan...

    Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ermenistan ile Türkiye arasında oynanacak olan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Grup Eleme maçını izlemek üzere Ermenistan'a ulaştı.

    2008 yılında 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Ermenistan - Türkiye futbol karşılaşması dolayısıyla Erivan'a bir ziyaret gerçekleştirmişti.

    15 yıl sonra, bakan düzeyinde ilk ziyaret yine iki ülke arasındaki futbol karşılaşması nedeniyle gerçekleştiriliyor.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    • Paylaş
    • Tweet
    • Paylaş
    • Sitene Ekle
    •  
    6’lı koalisyon yaydı, CHP tetikçileri balıklama atladı!
    Haberler Güncel Türkiye ve Ermenistan arasında 15 yıl sonra bir ilk
        loading
        SON DAKİKA