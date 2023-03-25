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    • 25.03.2023 23:45
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    Yozgat’ta bir sitenin istinat duvarı devrildi: 11 araç kullanılamaz hale geldi

    Yozgat'ta park halindeki 11 araç, apartmanın çöken istinat duvarının altında kalarak kullanılamaz hale geldi. Apartman sakinlerinden Hüseyin Yılmaz, "Deprem oluyor diye düşündüm. Araçlardan yoğun alarm sesi geldi. Balkondan baktığımda istinat duvarının çöktüğünü gördüm." dedi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Yozgat’ta korku dolu anlar: Bir sitenin istinat duvarı devrildi!

    Çapanoğlu Mahallesi Aynalı Körük Sokak'ta Ravza Apartmanı'nın istinat duvarı park halindeki 11 aracın üzerine çöktü.

    ARÇALAR KULLANILAMAZ HALE GELDİ

    Olayda yaralanan olmazken, araçlar kullanılamaz hale geldi.

    "DEPREM OLUYOR DİYE DÜŞÜNDÜM"

    Apartman sakinlerinden Hüseyin Yılmaz, iftar saatinden 10 dakika önce aracını park ettiğini söyledi. Ezan okunmaya başlayınca büyük bir gürültü duyduğunu anlatan Yılmaz, "Deprem oluyor diye düşündüm. Araçlardan yoğun alarm sesi geldi. Balkondan baktığımda istinat duvarının çöktüğünü gördüm." dedi.

    "ALLAH'TAN CAN KAYBI YOK"

    Yılmaz, istinat duvarının yapımına kimin izin verdiğini, kimin sorumlu olduğunu bilmediğini ifade ederek, "Üst taraftaki bina yapılırken bizim binanın istinat duvarının üzerine istinat duvarı yapıldı. Buna belediye nasıl izin verdi. Allah'tan can kaybı yok." diye konuştu.

    Apartmanda ikamet eden Yozgat Bozok Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güngör Yılmaz da 11 aracın çöken duvarın altında kaldığını belirtti.

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    Haberler Güncel Yozgat’ta bir sitenin istinat duvarı devrildi: 11 araç kullanılamaz hale geldi
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