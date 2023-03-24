Son dakika: CHP MYK ikiye bölündü! Seçim yaklaştı liste savaşları başladı! Kılıçdaroğlu'ndan kurmaylarına bakanlık talimatı

CHP'nin milletvekili adaylarını belirlemek için oluşturduğu komisyonun kurmayları, aday adaylarıyla görüşmeleri sürdürüyor.
LİSTEYE GİREMEYEN KRİZ YARATACAK!
CHP'de vekil aday adaylığı için başvurular pazartesi günü son buldu. Kulislere göre CHP'de mevcut vekillerin yarısı listeye giremeyecek.
Nitekim 2011-2015-2015-2018 girdiği 4 genel seçimlerinde CHP Lideri %70 oranında değişiklik yapmıştı.
CHP MYK İKİYE BÖLÜNDÜ!
CHP MYK üyeleri ile ilgili başvurunun son bulması ile ilginç tablo ortaya çıktı. 12 kişi başvuru yaptı 5 kişi ise başvurmadı.
İşte dosya alarak başvuru yapan MYK üyeleri:
1.Oğuz Kaan Salıcı
2.Bülent Tezcan
3.Ali Öztunç
4.Faik Öztrak
5.Fethi Açıkel
6.Muharrem Erkek
7.Gamze Akkuş İlgezdi
8.Lale Karabıyık
9.Yüksel Taşkın
10.Gülüzar Biçer Karaca
11.Gökçe Gökçen
12.Veli Ağbaba
Başvuru yapmayan 5 MYK üyesi ise şöyle:
1.Bülent Kuşoğlu
2.Onursal Adıgüzel
3.Selin Sayek Böke
4.Seyit Torun
5.Ahmet Akın