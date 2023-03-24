Son dakika: CHP MYK ikiye bölündü! Seçim yaklaştı liste savaşları başladı! Kılıçdaroğlu'ndan kurmaylarına bakanlık talimatı

TOPRAK, ÖZKOÇ, ÇEVİKÖZ VE ÖZKAN!

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, Başdanışman ve İstanbul Milletvekili Ünal Çeviköz, Başdanışman ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan başvuru yaparak listelerde olmak için talep açtılar. Diğer yandan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ise başvuru yapmayıp, "Kılıçdaroğlu ile birlikte yol yürümeye devam edeceğim, inşallah yürütmede de buluşuruz" diyerek bakanlık beklediğini ilan etti. CHP'li Özkoç'un bu açıklamasına parti içinden "Biz yol yürümüyor muyuz? Böyle bir açıklamamı olur" diyerek tepki gösterdiler.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan ve Grupbaşkanvekili Engin Altay aracılığı ile CHP'li Nazlıaka'ya "Başvuru yapmamasını" rica ettiği öğrenildi. CHP'li Nazlıaka'nın bu ricaya rağmen Ankara'nın 3 bölgesine de yeniden Milletvekili olmak için başvuru yaptığı ortaya çıktı.