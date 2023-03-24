İstanbul ve Ankara'da FETÖ'ye operasyon: Gözaltına alındılar

İstanbul ve Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik operasyon kapsamında 11 şüpheli gözaltına alındı.

BANK ASYA VE BYLOCK KULLANICISI ÇIKTILAR

İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında, Bylock kullandıkları, örgütün bölge evlerinde yönetici olarak çalıştıkları ve örgütün finans kaynağı olan Bank Asya'da hesapları oldukları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

11 GÖZALTI

İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı yapılan operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.