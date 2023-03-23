Sakarya Büyükşehir Belediyesi depremin izlerini silmek için seferber oldu

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Başkan Ekrem Yüce, deprem yaşamış bir kentin insanı olarak acıları derinden hissettiklerini vurgularken konteyner kentlerin kurulumunda kendilerine destek olan hayırseverlere teşekkür ederek, "Sakarya, acıyı yaşayan bir şehir olarak kardeşlerine sahip çıktı. 1 milyon insanımız 13 buçuk milyon vatandaşımıza kucak açtı, yardımına koştu. İlk andan beri burada yaraların sarılması için gündüz-gece demeden çalışıyoruz. Bizzat yakından takip ettiğim fedakâr ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Adıyaman'da 400 Hatay İskenderun'da 250 konteynerlik bir kent kurulumunu sürdürüyoruz. Altyapıları tamamladık, konteynerlerimizi yerleştiriyoruz" dedi.