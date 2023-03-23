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    Sakarya Büyükşehir Belediyesi depremin izlerini silmek için seferber oldu

    Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 11 şehirde yıkıma neden olan depremin izlerini silmek için seferber oldu . Arama kurtarma çalışmalarının ardından altyapı, hasar tespit işlemleri ile Adıyaman'da 400, İskenderun'da 250 konteynerlik geçici yaşam alanları oluşturuyor. Başkan Yüce, “Sakarya olarak depremin acısını #eniyibizanlarız. Bu düşünceyle ilk andan bu yana kardeşlerimizin yanındayız. Depremin izlerini silene kadar da buradayız” dedi

    Sakarya Büyükşehir’den deprem seferberliği

    Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'yi sarsan deprem felaketinin yaralarını sarmak için seferber oldu. Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma yol açtığı 11 şehrin yeniden ayağa kaldırmak için çalışmalara büyük destek sunan Büyükşehir Belediyesi, Adıyaman'da 400, Hatay İskenderun'da ise 250 konteynerden oluşan geçici yaşam alanları kuruyor.



    Sakaryalı vatandaşların desteğiyle 250'yi bulan yardım tırını bölgeye ulaştıran Büyükşehir Belediyesi, 300'ü aşkın personel, 600'yü geçen araç ile arama kurtarma çalışmalarında da aktif rol oynadı.



    ADIYAMAN VE HATAY'A 650 KONTEYNER
    Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce de ilk günden bu yana deprem bölgesinde asrın felaketinin yaralarını sarmak için gündüz, gece mesai harcıyor. Çalışmaları bizzat sahada takip eden Başkan Yüce, Hatay İskenderun ve Adıyaman Altınşehir'de toplamda 650 konteynerlik iki konteyner kenti kısa süre içerisinde tamamlayarak depremzedelerin hizmetine sunacaklarını kaydetti. Antakya'da kurulacak konteyner kent için hazırlanan 80 konteyner de bölgeye ulaştı.



        AFETZEDELERIN YARDIMLARINA KOŞTULAR
        Büyükşehir ekipleri, yıkılan binalarda arama kurtarma çalışması yaptı.



        EN İYİ BİZ ANLARIZ
        Başkan Ekrem Yüce, deprem yaşamış bir kentin insanı olarak acıları derinden hissettiklerini vurgularken konteyner kentlerin kurulumunda kendilerine destek olan hayırseverlere teşekkür ederek, "Sakarya, acıyı yaşayan bir şehir olarak kardeşlerine sahip çıktı. 1 milyon insanımız 13 buçuk milyon vatandaşımıza kucak açtı, yardımına koştu. İlk andan beri burada yaraların sarılması için gündüz-gece demeden çalışıyoruz. Bizzat yakından takip ettiğim fedakâr ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Adıyaman'da 400 Hatay İskenderun'da 250 konteynerlik bir kent kurulumunu sürdürüyoruz. Altyapıları tamamladık, konteynerlerimizi yerleştiriyoruz" dedi.



        DEPREMİN YARALARI SARILIYOR
        Büyükşehir Belediyesi depremin yıkıma uğrattığı 11 kentte altyapı inşası, barınma, hasar tespiti, geçici yaşam alanlarının kurulumu konusunda yoğun bir şekilde çalışıyor. Depremzedelerin yemek ihtiyaçları kurulan aşevleri ile karşılanıyor, çocuklar için oyun alanları ve parklar oluşturan Büyükşehir, depremin izlerinin silinmesi için tüm alanlarda etkin bir çalışma yürütüyor.



            BÜYÜKŞEHİR HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI YAPTI
            Belediye ekipleri, geçici barınma alanlarının kurulumu konusunda çalıştı.

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