Sakarya Büyükşehir Belediyesi depremin izlerini silmek için seferber oldu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'yi sarsan deprem felaketinin yaralarını sarmak için seferber oldu. Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma yol açtığı 11 şehrin yeniden ayağa kaldırmak için çalışmalara büyük destek sunan Büyükşehir Belediyesi, Adıyaman'da 400, Hatay İskenderun'da ise 250 konteynerden oluşan geçici yaşam alanları kuruyor.
ADIYAMAN VE HATAY'A 650 KONTEYNER
Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce de ilk günden bu yana deprem bölgesinde asrın felaketinin yaralarını sarmak için gündüz, gece mesai harcıyor. Çalışmaları bizzat sahada takip eden Başkan Yüce, Hatay İskenderun ve Adıyaman Altınşehir'de toplamda 650 konteynerlik iki konteyner kenti kısa süre içerisinde tamamlayarak depremzedelerin hizmetine sunacaklarını kaydetti. Antakya'da kurulacak konteyner kent için hazırlanan 80 konteyner de bölgeye ulaştı.