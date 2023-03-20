Bağcılar'daki çok konuşulan o bina yarın yıkılıyor

Bağcılar'da bulunan 9 katlı binanın alttan 4 katı farklı bir bina, diğer 5 katı ise farklı bina gibiydi.
BAĞCILAR'DAKİ ÇOK KONUŞULAN O BİNA YARIN YIKILIYOR I VİDEO İZLE
Üst üste iki binayı andıran yapının dış cephesindeki çatlak ve döküntüler de dikkat çekiyordu. Toplam 14 dairenin bulunduğu bina hakkında yıkım kararı çıktı.
4 NOKTADA YIKIM İŞLEMİ YAPILACAK
Bağcılar Belediyesi'nden yapılan açıklamada. "Kentsel dönüşüm kapsamında Bağcılar'da yarın 4 noktada yıkım işlemi yapılacak. Yıkılacak yerlerin arasında görüntüsüyle sosyal medyada çok konuşulan bina da bulunuyor.