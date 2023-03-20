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    • Yaşam
    • 20.03.2023 20:47
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    • 20.03.2023 20:58
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    Bağcılar'daki çok konuşulan o bina yarın yıkılıyor

    Sosyal medyada oldukça tepki çeken, İstanbul Bağcılar'da iki farklı bina üst üste konulmuş gibi görünen 9 katlı apartman yarın yıkılıyor. Konuya ilişkin Bağcılar Belediyesi'nden açıklama geldi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Çok konuşulan o bina yarın yıkılıyor

    Bağcılar'da bulunan 9 katlı binanın alttan 4 katı farklı bir bina, diğer 5 katı ise farklı bina gibiydi.

    BAĞCILAR'DAKİ ÇOK KONUŞULAN O BİNA YARIN YIKILIYOR I VİDEO İZLE

    Üst üste iki binayı andıran yapının dış cephesindeki çatlak ve döküntüler de dikkat çekiyordu. Toplam 14 dairenin bulunduğu bina hakkında yıkım kararı çıktı.

    4 NOKTADA YIKIM İŞLEMİ YAPILACAK
    Bağcılar Belediyesi'nden yapılan açıklamada. "Kentsel dönüşüm kapsamında Bağcılar'da yarın 4 noktada yıkım işlemi yapılacak. Yıkılacak yerlerin arasında görüntüsüyle sosyal medyada çok konuşulan bina da bulunuyor.

        Gerekli tedbirlerin alındığı binalar, Bağcılar Belediyesi tarafından kontrollü şekilde yıkılacak. Bina hakkında 'riskli yapı' raporu çıkmış olup bina şu anda 'boş ve korunaklı' durumda bulunuyor" denildi.

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