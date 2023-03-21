Hatay'daki acılı anne "5 milyona mezar almışım" demişti! Adalet Bakanlığı o müteahhidin Türkiye’ye iade edilmesini talep etti

Kahramanmaraş merkezli depreme Antakya'da oğlu ile oturdukları yeni binada yakalanan Alev Demirok, enkazdan kendi çabasıyla çıkmayı başardı ancak oğlu Ali çıkamadı.
'Meğer 5 milyon liraya mezar almışız' diye isyan eden Alev Demirok, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüşmüştü. Demirok, "Duyduğumuza göre müteahhit Hikmet Günsay, Kıbrıs'a kaçmış. Ne olur bulup adalete teslim edin" dediği Soylu'dan "Nerede olursa olsun getireceğim onu" yanıtını almıştı.
HİKMET GÜNSAY HAKKINDA İADE TALEPNAMESİ HAZIRLANDI
Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'ın Antakya ilçesinde yıkılan binaların müteahhidi Hikmet Günsay hakkında Hatay 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından çıkartılan yakalama kararı kapsamında Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü tarafından KKTC'den iadesine yönelik iade talepnamesi hazırlanarak Türkiye'ye iade edilmesi talep edildi.