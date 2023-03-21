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    • 21.03.2023 11:03
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    • 21.03.2023 11:03
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    Hatay'daki acılı anne "5 milyona mezar almışım" demişti! Adalet Bakanlığı o müteahhidin Türkiye’ye iade edilmesini talep etti

    Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremden en çok etkilenen Hatay oldu. Hatay’ın Antakya ilçesinde yıkılan binaların müteahhidi Hikmet Günsay’ın, KKTC’ye kaçtığı ortaya çıktı. Gelen son dakika haberine göre Günsay’ın iade edilmesi için gerekli adımlar atıldı. Kendi çabasıyla enkazdan çıkan ancak oğlunu sağ çıkaramayan Alev Demirok, “Meğer 5 milyon liraya mezar almışız” demişti.

    KKTC’ye kaçan müteahhit için flaş hamle

    Kahramanmaraş merkezli depreme Antakya'da oğlu ile oturdukları yeni binada yakalanan Alev Demirok, enkazdan kendi çabasıyla çıkmayı başardı ancak oğlu Ali çıkamadı.

    'Meğer 5 milyon liraya mezar almışız' diye isyan eden Alev Demirok, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüşmüştü. Demirok, "Duyduğumuza göre müteahhit Hikmet Günsay, Kıbrıs'a kaçmış. Ne olur bulup adalete teslim edin" dediği Soylu'dan "Nerede olursa olsun getireceğim onu" yanıtını almıştı.

    HİKMET GÜNSAY HAKKINDA İADE TALEPNAMESİ HAZIRLANDI
    Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'ın Antakya ilçesinde yıkılan binaların müteahhidi Hikmet Günsay hakkında Hatay 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından çıkartılan yakalama kararı kapsamında Adalet Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü tarafından KKTC'den iadesine yönelik iade talepnamesi hazırlanarak Türkiye'ye iade edilmesi talep edildi.

        "5 MİLYON TL'YE MEZAR ALMIŞIZ"
        Hatay Antakya İnönü Bulvarı'nda yaşayan Demirok Ailesi depreme oturdukları Alya Uçar Apartmanı'nın 6'ncı katında yakalandı. Baba Serdar Demirok (43) görevi gereği yurt dışındaydı. Büyük bir gürültüyle çöken apartmanın enkazından anne Alev Demirok bir boşluk bulup çıkmayı başardı.

        11 yaşındaki oğlu Ali Armanç Demirok'u bir türlü bulamayan anne, saatlerce enkazda oğluna ulaşmaya çalıştı. İkinci günün sonunda Ali Armanç Demirok'un cesedini çıkaran acılı anne o gün bugündür enkazın başından ayrılmıyor.

        Alev Demirok, "Ben 10 yıl boyunca tedavi gördüm, Ali Armanç'ı doğurmak için. Çok akıllıydı Alim. Ata Koleji'nde burslu okuyordu. Biz onun için almıştık bu evi. 5 milyon TL'ye mezar almışız da haberimiz yokmuş. Çok lüks, güvenli diye aldığımız ev oğluma mezar oldu. İlkokul mezunu müteahhit Hikmet Günsay ortada yok" demişti.
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        Haberler Güncel Hatay'daki acılı anne "5 milyona mezar almışım" demişti! Adalet Bakanlığı o müteahhidin Türkiye’ye iade edilmesini talep etti
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