MİT, PKK’nın kasası Hamza Kobani kod adlı Mehmet Yıldırım’ı imha etti

İstihbarat Teşkilatı (MİT), sınır içinde ve ötesinde nokta atışı operasyonlarında tam isabet sağladı. Bölücü terör örgütünün sözde yönetici kadrolarını hedef alan kurum, etkisiz hale getirilenler listesine bir yenisini daha yazdı. Halep'in kuzeyindeki Tel Rıfat'ta yuvalanan terör örgütü PKK/ YPG'nin sözde maliye sorumlusu "Hamza Kobani" kod adlı Mehmet Yıldırım için düğmeye basıldı.Titizlikle yürütülen operasyon sonucu PKK'nın kasası Yıldırım, ortadan kaldırıldı. Yıldırım'ın, PKK'ya 1986'da katıldığı ve örgütün en eski kadrolarından olduğu anlaşıldı.Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), Duhok'ta düşen PKK/ YPG üyelerinin bulunduğu helikopterin Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) üyesi bir grup tarafından satın alındığını hatırlattı. Ancak PKK'nın eline nasıl geçtiğini bilmediklerini anlattı. Helikopteri, Mazlum Kobani'nin öz yeğeni Şervan Kobani kod adlı Ebdo Ahmad Ebdi'nin kullandığı, Kobani ile birlikte 3'ü kadın 9 teröristin öldüğü açıklandı.Kobani'nin helikopterde KYB Başkanı Bafel Talabani ile selfi çektikleri ortaya çıktı.