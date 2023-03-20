Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    MİT, PKK’nın kasası Hamza Kobani kod adlı Mehmet Yıldırım’ı imha etti

    Halep'in kuzeyindeki Tel Rıfat'ta yuvalanan terör örgütü PKK/ YPG'nin sözde maliye sorumlusu "Hamza Kobani" kod adlı Mehmet Yıldırım, MİT tarafından etkisiz hale getirildi.

    Kasa patladı
    Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), sınır içinde ve ötesinde nokta atışı operasyonlarında tam isabet sağladı. Bölücü terör örgütünün sözde yönetici kadrolarını hedef alan kurum, etkisiz hale getirilenler listesine bir yenisini daha yazdı. Halep'in kuzeyindeki Tel Rıfat'ta yuvalanan terör örgütü PKK/ YPG'nin sözde maliye sorumlusu "Hamza Kobani" kod adlı Mehmet Yıldırım için düğmeye basıldı.



    Titizlikle yürütülen operasyon sonucu PKK'nın kasası Yıldırım, ortadan kaldırıldı. Yıldırım'ın, PKK'ya 1986'da katıldığı ve örgütün en eski kadrolarından olduğu anlaşıldı.

    HELİKOPTER KYB'NİN ÇIKTI
    IRAK Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), Duhok'ta düşen PKK/ YPG üyelerinin bulunduğu helikopterin Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) üyesi bir grup tarafından satın alındığını hatırlattı. Ancak PKK'nın eline nasıl geçtiğini bilmediklerini anlattı. Helikopteri, Mazlum Kobani'nin öz yeğeni Şervan Kobani kod adlı Ebdo Ahmad Ebdi'nin kullandığı, Kobani ile birlikte 3'ü kadın 9 teröristin öldüğü açıklandı.



    Kobani'nin helikopterde KYB Başkanı Bafel Talabani ile selfi çektikleri ortaya çıktı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    • Paylaş
    • Tweet
    • Paylaş
    • Sitene Ekle
    •  
    Primi yatırılmayana EYT’li olma formülü
    Haberler Güncel MİT, PKK’nın kasası Hamza Kobani kod adlı Mehmet Yıldırım’ı imha etti
        loading
        SON DAKİKA