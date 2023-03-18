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    Son dakika: Asrın felaketinde çok acı bilanço! Depremlerde 49 bin 589 vatandaşımız hayatını kaybetti

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 6 bin 807’si yabancı uyruklu olmak üzere 49 bin 589 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Deprem bölgesinde Ramazan hazırlıklarının devam ettiğini vurgulayan Oktay, "İftar ve sahurlar için gerekli ihtiyaçlar karşılanacak" dedi. Öte yandan depremden etkilenen illere kamu kurum ve kuruluşlarınca 31 milyar liralık ödnek gönderildi.

    takvim.com.tr
    Asrın felaketinde acı bilanço! Can kaybı sayısı...

    Türkiye, 6 Şubat 2023'te asrın felaketini yaşadı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6'lık depremler 11 ilde yıkıma neden oldu.

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuay Oktay, afet bölgesindeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.



    Oktay'ın konuşmasından satır başları;

    Kahramanmaraş merkezli depremlerde 6 bin 807'si yabancı uyruklu olmak üzere 49 bin 589 kişinin hayatını kaybetti.

    (Şanlıurfa'da) Dün gece şebeke suyu arıtma tesisi tam kapasite devreye alınmış, abonelerin yüzde 50'sine su ulaşmıştır. Bu gece tamamına ulaşacak.

    Türkiye Tek Yürek kampanyasında taahhüt edilen miktarın 82 milyar 454 milyon 611 bin lirası AFAD hesaplarına yatırılmıştır.

    Deprem bölgesinde de ramazan hazırlıklarımız devam etmektedir. İftar ve sahurlar için gerekli ihtiyaçlar karşılanacak.

    10 bin lira tutarındaki Hane Başı Destek Ödemesi toplam 13 milyar 769 milyon 850 bin lira olarak depremzede ailemizin hesaplarına yatırılmıştır.

    Depremden etkilenen illerimize kamu kurum ve kuruluşlarımız tarafından toplam 31 milyar lira ödenek gönderilmiştir.

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    Haberler Güncel Son dakika: Asrın felaketinde çok acı bilanço! Depremlerde 49 bin 589 vatandaşımız hayatını kaybetti
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