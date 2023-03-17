TOGG için satış startı verildi! "Yerli otomobil yapmak için vatan sevgisi lazım" diyen Kılıçdaroğlu ise şimdilerde suskunları oynuyor

Milli otomobilimiz TOGG, 953 bin TL'den satışa çıktı. İlk günden büyük ilgi topladı. Almanlar bile dayanamadı! "Bu teknoloji harikası sadece 47 bin Euro" yazdı. "Seneye bize de gelecek" diyerek paniklemeye başladı!
Tüm bunlar Kılıçdaroğlu'nun sözlerini hatırlattı! "Yapılamaz. Satılamaz" diyen Kemal Bey, yine yanıldı! Özür dilemek şöyle dursun, takdir etmeye bile yanaşmadı! TAKVİM de çağrı yaptı: Masaya TOGG yollayın da vatan sevgisini görsünler!
'TOGG' BÜYÜK İLGİ
Togg'un T10X modeline Türk halkının ilgisi büyük oldu. Bu yıl yollara çıkacak 12 bin aracı almak isteyenler, ön siparişin yapılacağı Trumore'u en çok indirilen uygulamalar listesinde zirveye taşıdı.
Türkiye'nin otomobili Togg'da ön sipariş heyecanı başladı. Bu yıl yollara çıkacak 12 bin T10X'i almak için çekilişe katılmak isteyenler 27 Mart'a kadar başvurularını Togg web sitesinin yanı sıra Trumore uygulamasından da gerçekleştirirken, SUV modele olan büyük ilgiyi bu uygulamayı indirme sayıları da gösterdi. Togg T10X için uygulamayı indiren Türk tüketici, Trumore'u App Store'da zirveye taşıdı. App Store'da zirveyi elde eden Togg Trumore, Google'ın Play Sore uygulama indirme platformunda ise Türkiye'de 5'nci sırada yer aldı.
İLK 4 SAATTE 7734 SİPARİŞ
TOGG, dün ilk 4 saatte 7 bin 734 kişinin ön sipariş verdiğini açıkladı.
ÇEKİLİŞ 28 MART'TA
Togg T10X ön siparişi 60 bin lira ön ödemeyle gerçekleştirilirken, bu yıl üretilecek araçları alacaklar 28 Mart'ta noter huzurunda yapılacak çekilişle belirlenecek. Teslimat tarihi belirlenirken seçilen versiyonun yaklaşık teslimat dönemi ile kullanıcının çekiliş sıralamasındaki yeri dikkate alınacak. Çekilişte sipariş hakkı kazanamayan kullanıcıların ön ödeme bedelleri ise kullanıcıların Trumore e-Cüzdanlarına ardından bankalarına bağlı olarak en geç 14 gün içinde otomatik olarak hesaplarına geri yatırılacak.