TOGG için satış startı verildi! "Yerli otomobil yapmak için vatan sevgisi lazım" diyen Kılıçdaroğlu ise şimdilerde suskunları oynuyor







'TOGG' BÜYÜK İLGİ

Togg'un T10X modeline Türk halkının ilgisi büyük oldu. Bu yıl yollara çıkacak 12 bin aracı almak isteyenler, ön siparişin yapılacağı Trumore'u en çok indirilen uygulamalar listesinde zirveye taşıdı.



Türkiye'nin otomobili Togg'da ön sipariş heyecanı başladı. Bu yıl yollara çıkacak 12 bin T10X'i almak için çekilişe katılmak isteyenler 27 Mart'a kadar başvurularını Togg web sitesinin yanı sıra Trumore uygulamasından da gerçekleştirirken, SUV modele olan büyük ilgiyi bu uygulamayı indirme sayıları da gösterdi. Togg T10X için uygulamayı indiren Türk tüketici, Trumore'u App Store'da zirveye taşıdı. App Store'da zirveyi elde eden Togg Trumore, Google'ın Play Sore uygulama indirme platformunda ise Türkiye'de 5'nci sırada yer aldı.