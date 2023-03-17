Milyonlarca ev sahibini ilgilendiriyor: Kira gelirinde beyan sınırı belli oldu! Son tarih 31 Mart…

Ev sahipleri kiradan elde ettiği geliri önce beyan ediyor daha sonra da Mart ve Temmuz'da iki taksit halinde ödüyor. Bir konuta birden fazla kişinin ortak olması halinde bu konuttan elde edilen kira geliri için her bir ortak söz konusu istisnadan ayrı ayrı yararlanabilir.