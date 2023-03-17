Milyonlarca ev sahibini ilgilendiriyor: Kira gelirinde beyan sınırı belli oldu! Son tarih 31 Mart…

Kira dahil yıllık gelir vergisi beyanname verme süresi ile Varlık Barışı uygulamasından yararlanma dönemi 31 Mart'ta sona erecek. Gayrimenkul sahiplerinin "kira gelir, emlak, değer artış kazancı, çevre temizlik vergisi" ödemesi gerekiyor. Bu tarihe kadar geçen yıl elde edilen kira gelirleri için beyan verilecek.
9 BİN 500 LİRASI GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA TUTULACAK
Sabah'ın haberine göre, geçen yıl elde edilen konut kira gelirlerinin 9 bin 500 lirası gelir vergisinden istisna tutulacak. Bu tutarı geçmeyen kira gelirlerinin beyanı gerekmiyor. İstisnayı aşan gelirini beyan etmeyen ya da eksik bildirenin bu hakkı ortadan kalkıyor.
İSTİSNA VE GÖTÜRÜ DÜŞER
Aile bireyleri her birinin sahip oldukları mal ve haklardan elde ettikleri kira gelirleri için kendi adlarına ayrı ayrı beyanname hazırlayacak. Beyannamede, gerçek gider yönteminin seçilmesi durumunda, birçok gider indirimde kullanılabilecek.