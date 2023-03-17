Kira gelirini beyan zamanı







MASRAFLAR DÜŞÜRÜYOR

Beyannamede, gerçek gider yönteminin seçilmesi durumunda, birçok gider indirilecek.



Kiraya veren tarafından ödenen aydınlatma, ısıtma, su ve asansör giderleri, kiradaki yere lişkin sigorta giderleri, konut olarak kiraya verilen bir adet gayrimenkulün iktisap yılından itibaren 5 yıl süreyle iktisap bedelinin yüzde 5'i, kiraya verilen yer için ödenen vergi, resim, harç ve şerefiyelerle, belediyelere ödenen katılım payları, onarım giderleri ile bakım ve idame giderleri gibi birçok kalem kira gelirinin tespitinde indirim olarak kullanılabilecek.