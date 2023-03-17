Kira gelirini beyan zamanı

KİRADA evi olan mülk sahipleri dikkat! 2022 yılında kira geliri elde edenlerin beyannamelerini ay sonuna kadar vermesi gerekiyor.
Konut kira gelirinde 2022 yılı için istisna tutarı 9 bin 500 lira olarak belirlenirken, bu tutarın altında (aylık 791 liradan az) kira geliri elde edenler beyanname vermeyecek. Bu tutarın üzerinde kira geliri elde edenler ise beyanname dolduracak.
Gelir İdaresi Başkanlığı'nın hazır beyan sistemi kolaylık sağlarken, ev sahipleri gerçek gider ve götürü gider yöntemlerinden birini seçerek vergisini ödeyecek.
MASRAFLAR DÜŞÜRÜYOR
Beyannamede, gerçek gider yönteminin seçilmesi durumunda, birçok gider indirilecek.
Kiraya veren tarafından ödenen aydınlatma, ısıtma, su ve asansör giderleri, kiradaki yere lişkin sigorta giderleri, konut olarak kiraya verilen bir adet gayrimenkulün iktisap yılından itibaren 5 yıl süreyle iktisap bedelinin yüzde 5'i, kiraya verilen yer için ödenen vergi, resim, harç ve şerefiyelerle, belediyelere ödenen katılım payları, onarım giderleri ile bakım ve idame giderleri gibi birçok kalem kira gelirinin tespitinde indirim olarak kullanılabilecek.
Eğitim ve sağlık harcamaları da beyan edilen gelirin yüzde 10'unu aşmaması şartıyla yıllık beyannameyle bildirilecek gelirlerden indirilebilecek. Bu tür masraflar yoksa götürü gider yöntemi ile yüzde 15 indirim yaptırılabilecek. Kira geliri beyanı ve ilk taksit için son tarih 31 Mart. İkinci taksit ise Temmuz ayında ödenecek.