Kripto Tosuncuk Faruk Fatih Özer'in iadesi için çalışmalar sürüyor

Türkiye, tarihinin en büyük 'kripto' vurgunuyla sarsıldı! Yerli kripto para borsası Thodex'in CEO'su Faruk Fatih Özer 400 bin kullanıcıdan 365 milyon lira topladı! 2021'in nisan ayında Arnavutluk'a kaçtı! Ağustos ayında ise yakalandı. Türkiye'ye iade edilmesi için mahkeme süreci başladı! Hakkında 40 bin yıl hapis cezası istenen Özer için geçtiğimiz günlerde yeni bir duruşma yapıldı.
Arnavutluk Yüksek Mahkemesi'nden yapılan açıklamada Özer'in, Türkiye'ye iade edilmesini öngören kararın temyiz edildiği vurgulandı. Yüksek Mahkeme'deki sürecin ardından iade kararını Adalet Bakanı'nın vermesi bekleniyor. Faruk Özer ise Türkiye'ye iade edilmek istemiyor.
Arnavutluk Yüksek Mahkemesi'nden yapılan açıklamada Özer'in, Türkiye'ye iade edilmesini öngören kararın temyiz edildiği vurgulandı. Yüksek Mahkeme'deki sürecin ardından iade kararını Adalet Bakanı'nın vermesi bekleniyor. Faruk Özer ise Türkiye'ye iade edilmek istemiyor.