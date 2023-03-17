İşler ’İYİ’cene karıştı

İYİ Parti'de bu kez yasak aşk skandalı patladı! Başrolde ise Aydın'ın İncirliova İlçe Başkanı Ahmet Alak vardı! Öyle ki Pınar Aran Alak, önceki gün sosyal medya hesabından yasak aşk bombasını patlattı!
Eşinin, yine İYİ Parti'de görevli bir kadınla birlikte olduğunu açıkladı. Bununla da kalmadı! Öteki kadının evlerinin bulunduğu apartmana girerken çekilen güvenlik kamerası görüntülerini yayınladı. Görüntülerle birlikte emniyete giderek şikayetçi olan Pınar Aran Alak, 30 günlük uzaklaştırma kararı aldırdı!
Kendisi de İYİ Parti'den istifa eden Alak, hem eşine hem de partiye savaş açtı:
Eşim olacak şahıs partiden biriyle beni aldattı. Bugün evimde yakaladım ikisini. Benim Ahmet Alak ile hiçbir bağlantım kalmamıştır. Bu parti benim her şeyimi çaldı. Her zaman eşimin yanında oldum. Panter gibi hep korudum kolladım. Bana yapılan bu ihaneti gözlerimle gördüm. Kadın evli. Burada bitmeyecek.
İhaneti işte bu kamera görüntüleri ortaya çıkardı.
Eşinin, yine İYİ Parti'de görevli bir kadınla birlikte olduğunu açıkladı. Bununla da kalmadı! Öteki kadının evlerinin bulunduğu apartmana girerken çekilen güvenlik kamerası görüntülerini yayınladı. Görüntülerle birlikte emniyete giderek şikayetçi olan Pınar Aran Alak, 30 günlük uzaklaştırma kararı aldırdı!
Kendisi de İYİ Parti'den istifa eden Alak, hem eşine hem de partiye savaş açtı:
Eşim olacak şahıs partiden biriyle beni aldattı. Bugün evimde yakaladım ikisini. Benim Ahmet Alak ile hiçbir bağlantım kalmamıştır. Bu parti benim her şeyimi çaldı. Her zaman eşimin yanında oldum. Panter gibi hep korudum kolladım. Bana yapılan bu ihaneti gözlerimle gördüm. Kadın evli. Burada bitmeyecek.
İhaneti işte bu kamera görüntüleri ortaya çıkardı.