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    • 17.03.2023 19:59
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    Başkan Erdoğan, Fin gazeteciye ayakkabı hediye etti: Yenilememiz lazım

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'nün Türkiye ziyaretini takip eden ve törende yağış sebebiyle ayağı ıslanan Fin gazeteciye ayakkabı hediye etti.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'nün Türkiye ziyaretini takip eden Fin gazeteciye ayakkabı hediye etti.

    Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki karşılama töreninde ayakkabısı ıslanan gazeteciye gören Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'a gazeteciye ayakkabı hediye edilmesini söyledi.

    Doğan'a, ayakkabı ölçülerinin alınıp alınmadığını soran Başkan Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö'ye "Ayakkabıları getirtiyoruz, bunları yenilememiz lazım." dedi.

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    Haberler Güncel Başkan Erdoğan, Fin gazeteciye ayakkabı hediye etti: Yenilememiz lazım
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