Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda önemli mesajlar verdi:

Felaket bölgesi neredeyse 600'e yakın müstakil deprem büyüklüğündeki artçıyla sarsıldı. Yarım milyon insanımız depremzedelerimizin imdadına koştu.

Önümüzdeki 1 yıl sonunda 319 bin konut, toplamda 650 bin konut yaparak hak sahiplerine teslim edeceğiz.

Kimi aksaklıklar olabilir. Bunları da kısa sürede gideririz, Önemli olan depremzede vatandaşlarımızı yanında yer almaktır.

Biliyorsunuz 1 yıl önce 6 parti bir araya gelip seçim ittifakı kurdular. Konuştular dağıldılar. "Adayımız yıpratılmasın diye açıklamadık" dediler.

Kaçacak yerleri kalmayınca bu isimleri de açıklamak için tekrar tekrar bir araya geldiler. Bu toplantıda öyle bir kavga çıktı ki... Masanın altı üstüne geldi.

Sonunda "Bay Bay Kemal" birilerinin arkasına saklanmak yerine karşımıza çıkacak cesareti gösterdi. İnşallah 14 Mayıs'a kadar demokratik şekilde yarışacak, gereken koltuğu kendisine vereceğiz!







TÜRK DÜNYASI ANKARA'DA

Başkan Erdoğan, bugün yapılacak Türk Devletleri Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi'ne katılmak üzere Türkiye'ye gelen Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ile görüştü.

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