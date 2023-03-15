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    • 15.03.2023 22:55
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    MSB’den “Irak’ın kuzeyinde helikopter düştü” iddiasına yalanlama

    Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan “Irak’ın kuzeyinde TSK’ya ait helikopterin düştüğü” iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

    İHA
    MSB’den ’helikopter düştü’ iddiasına yalanlama

    Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan "Irak'ın kuzeyinde TSK'ya ait helikopterin düştüğü" iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

    Bazı internet siteleri ile terör örgütüne yakın birtakım sosyal medya hesaplarında "Irak'ın kuzeyindeki Duhok'ta TSK'ya ait helikopterin düştüğü"ne ilişkin iddia yer aldı. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları söz konusu iddianın tamamen gerçek dışı olduğunu, TSK'ya ait o bölgede bir helikopter uçuşunun bulunmadığını kaydetti.

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    Haberler Güncel MSB’den “Irak’ın kuzeyinde helikopter düştü” iddiasına yalanlama
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