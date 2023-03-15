Kafa bu zihniyet bu! CHP'li Nezih Anıl'dan halkı aşağılayan skandal sözler: 35 yıldır bir şey yapmıyoruz ama memnunlar

Türkiye seçimlere sayılı bir zaman kala, Cumhuriyet Halk Partisi'nin hizmet odaklı değil de çıkar odaklı kirli siyasetine maruz kalıyor.
Bunun son örneği CHP Zonguldak İl Başkan Yardımcısı Nezih Anıl'ın sözleri ile bir kez daha tescillendi.
HALKI AŞAĞILAYAN SKANDAL SÖZLER
Zonguldak bazlı yayın yapan yerel bir TV kanalında açıklamalarda bulunan Anıl, 35 yıldan beri CHP'nin hiçbir şey yapmadığını, proje adı altında aynı şeyleri halka dayattığını itiraf eden sözler sarf etti.
CHP'li Nezih Anıl konuya ilişkin "35 yıldır aynı şeyleri (proje dosyasına) koyuyoruz, hiçbirini de yapmıyoruz ama halk memnun" dedi.
Halkı aşağılayan bu sözler üzerine yayındaki moderatör şaşkınlığını gizleyemedi, 'Bir daha söyleyin' diyerek tepki verdi ve "35 yıldır vizyonu koyuyoruz ama hiçbir şey yapmıyoruz. Halk memnun halk bizi seçiyor. Yapmadan kazanıyoruz öyle mi?" dedi.
Bu durum üzerine CHP'li başkan yardımcısı ısrarla 'evet' yanıtını verdi.