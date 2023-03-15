Kafa bu zihniyet bu! CHP'li Nezih Anıl'dan halkı aşağılayan skandal sözler: 35 yıldır bir şey yapmıyoruz ama memnunlar





Halkı aşağılayan bu sözler üzerine yayındaki moderatör şaşkınlığını gizleyemedi, 'Bir daha söyleyin' diyerek tepki verdi ve "35 yıldır vizyonu koyuyoruz ama hiçbir şey yapmıyoruz. Halk memnun halk bizi seçiyor. Yapmadan kazanıyoruz öyle mi?" dedi.



Bu durum üzerine CHP'li başkan yardımcısı ısrarla 'evet' yanıtını verdi.

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