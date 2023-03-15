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    • 15.03.2023 07:48
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    • 15.03.2023 07:48
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    AK Parti'den 14 Mayıs seferberliği! Seçim için tüm teşkilat tam kadro sahada!

    Son dakika haberleri... Türkiye, 2023 seçimlerine adım adım ilerlerken AK Parti 14 Mayıs için seferberlik başlattı. Partiden bu seçimde sandık güvenliği için 2 milyon partilinin sandık başında olacağı bilgisini verilirken seçim sonuçlarına en hızlı şekilde ulaşılacağı vurgulandı.

    AK Parti’den 14 Mayıs seferberliği!

    Her bir sandıkta güvenliği sağlayacak teşkilat üyelerinin olduğunu belirten AK Partili kurmaylar, bazı sandıklarda bulunan kişi sayısının ise daha fazla olacağını aktardı.

    Sandık kurulu üyesinden yedek müşahitlere, okul kat sorumlularından kadın ve gençlik kollarından gelen müşahitlere kadar seçim günü tüm teşkilatların sandık başında olacağı belirtildi.

    SAS İLE SONUÇLAR ERKEN ÖĞRENİLİYOR

    AK Parti'de 2014'ten bu yana kullanılan Sonuç Alım Sistemi (SAS) ile seçim sonuçları hızlı bir şekilde öğreniliyor. Sistemi her konuda geliştirdiklerini ifade eden parti kurmayları, iddialı konuştu:

    "Türkiye'de seçim sonuçlarını bizden daha iyi ve önce alacak hiçbir parti yoktur, olamaz. Adına SAS diyoruz. Ama sadece sonuç almıyor, oraya ilişkin bir takım değerlendirmeler ve karşılaştırmalarda yapıyor.

    Böyle bir sistemi 2014'ten beri uyguluyoruz. Üstüne koya koya geldik. Bu sefer çok daha eğildik üstüne."

    TÜM KARARLAR İNCELENDİ KİTAPÇIKLAR OLUŞTURULDU

    Sabah'ta yer alan habere göre, YSK'nın gelmiş geçmiş bütün kararlarını didik didik inceleyen AK Partililer, ortaya çıkabilecek bütün sorunları matbu dilekçelere bağladılar. Matbu dilekçelere de ilgili YSK kararlarının neler olabileceği belirlendi.

        Bu konuya ilişkin program ve kitapçıklar yazıldı, kurgular oluşturuldu. Her konuyu detaylı olarak çalışan ekipler, çalışmaları peyderpey devreye sürmek suretiyle işleteceklerini ifade etti.

        MÜKERRER OY KULLANILAMAZ
        Mükerrer oy kullanımının imkânsız olduğunu ifade eden yetkililer, seçmen listesinin belli olduktan sonra seçmenlerin çadır kentte ya da konteyner kentlerde yaşamalarının oy kullanmalarına bir engel olmadığını ifade etti.

        Oy verecek kişilerin askı listesinde isimlerinin olacağı ve oy kullanacak kişi dışında başka birilerinin oy kullanmasının ihtimal dahilinde olmadığı vurgulandı.
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