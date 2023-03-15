AK Parti'den 14 Mayıs seferberliği! Seçim için tüm teşkilat tam kadro sahada!

Her bir sandıkta güvenliği sağlayacak teşkilat üyelerinin olduğunu belirten AK Partili kurmaylar, bazı sandıklarda bulunan kişi sayısının ise daha fazla olacağını aktardı.

Sandık kurulu üyesinden yedek müşahitlere, okul kat sorumlularından kadın ve gençlik kollarından gelen müşahitlere kadar seçim günü tüm teşkilatların sandık başında olacağı belirtildi.