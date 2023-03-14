AK Parti’de adaylık başvuruları başladı! Aidatlar AFAD’a bağışlanacak

YSK'nın 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28'nci Dönem Milletvekilliği Seçimleri için süreci başlatmasının ardından siyasi partiler de çalışmaları hızlandırdı. Bu kapsamda AK Parti'de aday adaylığı başvuruları dün başladı. Erkek aday adaylar 20 bin lira, kadın ve 18-30 yaş arası genç aday adaylar 10 bin lira ve engelli aday adaylar ise 5 bin lira başvuru ücretini AFAD'ın Deprem Yardım Kampanyası'na bağış yapacaklar.



İŞTE O ALTI MADDE

Başvuru sırasında aday adaylarının 6 maddeden oluşan milletvekili taahhütnamesini imzalamaları kararı alındı. Milletvekili seçilmem halinde,

Seçim çevremde ikamet edeceğimi,

TBMM'nin ve Parti Grubumuzun çalışma usul ve esaslarına uyacağımı,

TBMM'nin çalışmadığı veya Partimizce başka bir görevlendirmede bulunulmadığı hallerde bütün zamanımı seçim çevremde geçireceğimi,

Seçim çevremde bulunduğum süre içerisinde de şehrim ve teşkilatımızla ilgili sorumluluklarımı bihakkın yerine getireceğimi,

Vatandaşlarımızla olan bağımı sürekli kılacağımı ve bu bağı seçen-seçilen ilişkisinden öte gönül birlikteliğine dayandıracağımı,

"Türkiye Yüzyılı" inşasında var gücümle çalışacağımı, kabul ve taahhüt ederim.







ÇOK ÖZEL BAĞIŞ

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, görevini kötüye kullandığını iddia etti. Bu iftiralar üzerine Erdoğan, avukatı Hüseyin Aydın aracılığıyla tazminat davası açtı. Ankara 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılan davada Özel aleyhinde manevi 20 bin 500 liralık tazminat kararı alındı. Erdoğan'ın talimatı üzerine bu para, AFAD'a bağışlandı.

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