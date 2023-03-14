ABD'de kritik enflasyon verisi açıklandı! Enflasyon geriledi!

Son dakika: Bankacılık kriziyle karşı karşıya olan ABD'de Şubat 2023 dönemine ilişkin enflasyon verileri açıklandı. ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre Şubat ayında yıllık enflasyon yüzde 6,4'ten yüzde 6'ya geriledi. Aylık bazda ise enflasyon yüzde 0,4 oldu. Bloomberg'in anketine katılan ekonomistlerin beklentisi de enflasyonun aylık yüzde 0,4, yıllık yüzde 6 artmasıydı.