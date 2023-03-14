ABD’de Fed’in faiz artırımı hamleleri krizi beraberinde getirdi!

Küresel piyasalarda gündem maddesi ABD'deki banka krizi oldu. Fed'in hızlı faiz artırımı hamleleri sonrası batan Silicon Valley Bank'a (SVB), Signature Bank da eklendi. SVB'nin iflası, 2008'deki finansal krizden bu yana 'ABD'deki en büyük banka iflası' olarak tarihe geçerken, küresel piyasalardaki endişeleri kuvvetlendiren iflasın diğer bankalara yayılmasından korkuluyor.



TOPLANTI 22 MART'TA

Fed Başkanı Jerome Powell, geçen haftaki açıklamalarında Fed'in 22 Mart faiz kararında 0.5 puanlık nispeten büyük bir artışa işaret ediyordu. Ancak Fed'in son üç gündeki gelişmeler üzerine faiz oranları konusundaki şahin duruşunu yumuşatabileceği belirtiliyor. ABD Başkanı Joe Biden, dün piyasanın açılmasından önce, bankacılık sisteminin güvenli olduğuna dair bir konuşma yaptı. Biden, banka müşterilerinin korunduğuna ve Pazartesi gününden itibaren paralarına erişebileceklerine dair güvence verdi. ABD Hazinesi ve Federal Mevduat Sigorta Kurumu iki önlem açıkladı. SVB'nin tüm sigortasız mudileri sigortalı hale getirildi. İkinci önlem de Fed'in likidite programı açıklaması oldu.