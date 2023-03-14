ABD’de Fed’in faiz artırımı hamleleri krizi beraberinde getirdi!

Küresel piyasalarda gündem maddesi ABD'deki banka krizi oldu. Fed'in hızlı faiz artırımı hamleleri sonrası batan Silicon Valley Bank'a (SVB), Signature Bank da eklendi. SVB'nin iflası, 2008'deki finansal krizden bu yana 'ABD'deki en büyük banka iflası' olarak tarihe geçerken, küresel piyasalardaki endişeleri kuvvetlendiren iflasın diğer bankalara yayılmasından korkuluyor.
TOPLANTI 22 MART'TA
Fed Başkanı Jerome Powell, geçen haftaki açıklamalarında Fed'in 22 Mart faiz kararında 0.5 puanlık nispeten büyük bir artışa işaret ediyordu. Ancak Fed'in son üç gündeki gelişmeler üzerine faiz oranları konusundaki şahin duruşunu yumuşatabileceği belirtiliyor. ABD Başkanı Joe Biden, dün piyasanın açılmasından önce, bankacılık sisteminin güvenli olduğuna dair bir konuşma yaptı. Biden, banka müşterilerinin korunduğuna ve Pazartesi gününden itibaren paralarına erişebileceklerine dair güvence verdi. ABD Hazinesi ve Federal Mevduat Sigorta Kurumu iki önlem açıkladı. SVB'nin tüm sigortasız mudileri sigortalı hale getirildi. İkinci önlem de Fed'in likidite programı açıklaması oldu.
1 POUND'A SATILDI
SVB Bank'ın İngiltere operasyonunu HSBC satın aldı. Bankayı kurtarmak için 1 sterlin ödendi. HSBC Group CEO'su Noel Quinn, "SVB Birleşik Krallık müşterileri, mevduatlarının HSBC'nin gücü, emniyeti tarafından desteklendiğinin bilincinde olarak her zamanki gibi bankacılık işlemlerine devam edebilir" açıklaması yaptı.
DÜNYA BORSALARI SALLANDI
Avrupa ve Asya'da başta banka hisseleri olmak üzere son yılların en büyük düşüşleri yaşandı. Avrupa'nın banka endeksi Cuma günü yüzde 3.8 düştükten sonra dün de yüzde 6 geriledi. Avrupa borsalarında düşüşler yüzde 2.5-4 arasında seyretti. ABD borsaları da güne yüzde 1'lere yakın bir düşüşle başladı.
NETANYAHU DA ALARMDA
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, "Yüksek teknoloji dünyasında büyük bir krize yol açan Amerikan yatırım bankası Silicon Valley Bank'ın çöküşünü yakından izliyorum" dedi. Üst düzey İsrailli teknoloji liderleri ile temas halinde olduğunu söyleyen Netanyahu teknoloji şirketlerinin nakit ihtiyacını karşılayacaklarını söyledi.