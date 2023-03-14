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    • 14.03.2023 15:39
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    • 14.03.2023 15:39
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    Kütahya'da feci kaza: 2 otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralı

    Kütahya'nın Domaniç İlçesinde 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonun Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Kütahya’da 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı

    Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

    İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI

    Muammer D. yönetimindeki 16 ATB 660 plakalı otomobil, Jandarma Kavşağı'nda aynı yönde giden Semiha T'nin kullandığı 43 ACP 562 plakalı otomobil ile çarpıştı.

    YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

    Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki M.N.Y, E.C, F.N.K, B.D. ve A.C, 112 Acil Sağlık ekiplerince Domaniç İlçe Hastanesi'ne kaldırıldı.

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    Haberler Güncel Kütahya'da feci kaza: 2 otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralı
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