Kütahya'da feci kaza: 2 otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralı

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI

Muammer D. yönetimindeki 16 ATB 660 plakalı otomobil, Jandarma Kavşağı'nda aynı yönde giden Semiha T'nin kullandığı 43 ACP 562 plakalı otomobil ile çarpıştı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki M.N.Y, E.C, F.N.K, B.D. ve A.C, 112 Acil Sağlık ekiplerince Domaniç İlçe Hastanesi'ne kaldırıldı.