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    • 11.03.2023 22:03
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    • 11.03.2023 22:03
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    Aydın’da yolun karşısına geçen kadına kamyon çarptı: Feci kaza kamerada

    Aydın'da yolun karşısına geçmeye çalışan 27 yaşınadaki Fadime Dönmez, kamyonun çarpması sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Feci kaza anları ise çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Yolun karşısına geçen kadına kamyon çarptı: Feci kaza kamerada:

    Kaza, saat 02.00 sıralarında Aydın-Söke karayolu Argavlı Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

    Bir akaryakıt istasyonunda bekledikten sonra yolun karşısına geçmeye çalışan Fadime Dönmez'e, Aydın istikametinden Söke yönüne gitmekte olan Ercan Ateş (48) idaresindeki 45 VH 415 plakalı kamyon çarptı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

    Yapılan müdahalede ağır yaralandığı belirlenen Dönmez, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Dönmez, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kamyon sürücüsü Ateş ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ateş, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    FECİ KAZA KAMERADA

    Öte yandan kaza anı akaryakıt istasyonun güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Dönmez'in bir anda karşıya geçmek için yola fırladığı ve ardından da kamyonun kendisine çarptığı görüldü.

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    Haberler Güncel Aydın’da yolun karşısına geçen kadına kamyon çarptı: Feci kaza kamerada
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