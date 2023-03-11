Aydın’da yolun karşısına geçen kadına kamyon çarptı: Feci kaza kamerada

KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Yapılan müdahalede ağır yaralandığı belirlenen Dönmez, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Dönmez, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kamyon sürücüsü Ateş ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ateş, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FECİ KAZA KAMERADA

Öte yandan kaza anı akaryakıt istasyonun güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Dönmez'in bir anda karşıya geçmek için yola fırladığı ve ardından da kamyonun kendisine çarptığı görüldü.